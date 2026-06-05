Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...
Halk arasında evelik otu olarak da bilinen labada, ne yazık ki az tanınan değerli bitkilerden biri.
Halk arasında evelik otu olarak da bilinen labada, ne yazık ki az tanınan değerli bitkilerden biri.
Değerli diyoruz, zira kendisi vücuda birçok fayda sağladığı gibi mutfaklarımıza da farklı formlarda dahil olarak lezzet katmayı ihmal etmiyor. Çok pratik bir şekilde salatası da yapılabiliyor mesela, misler gibi sarması da hazırlanabiliyor...
Hal böyle olunca bize düşen de hiç vakit kaybetmeden onu tanımak, labada nedir, faydaları nelerdir öğrenmek oluyor. Labada nasıl pişirilir, nasıl tüketilir bunları da öğrenmeden geçmek olmaz tabii.
Labada, halk arasında en çok evelik ismiyle bilinse de yabani pazı, develik, efelik ya da efelek olarak da anılan bir bitki. Kuzukulağına ve hatta ıspanağa benzerliği sebebiyle zaman zaman karıştırılsa da koyu yeşil renkli yaprakları daha yayvan, geniş olduğu için ayırt edilebiliyor.
Doğada kendiliğinden yetişebilen labada, yetişmek için çok özel şartlar aramadığından ülkemizin hemen her yerinde kendisine rastlamak mümkün oluyor, özellikle sulak çayırlarda, dere ve nehir kıyılarında sıkça görülüyor. İlkbahar aylarında yemyeşil yüzünü göstermeye başlayan bu çok yıllık bitki, ağustos ayına kadar toplanabiliyor, taze taze tüketilebildiği gibi kurutularak da değerlendiriliyor.
Labada, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri yüksek bir bitki olduğundan düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Aynı özellikleri sayesinde toksinlerin vücuttan hızla ulaştırılmasına yardımcı oluyor.
Yüksek oranda C vitamini içerdiğinden grip, nezle gibi rahatsızlıkların hızla iyileşmesine destek oluyor.
Vücutta iştah açıcı bir etki oluşturuyor, bu sayede iştah kaybı yaşayan ya da kilo almak isteyenlere önerilen doğal takviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.
Bunların yanında labadanın basur sorunu yaşayanlara da bu konuda destek olduğu söyleniyor.
Labadanın kaynatılıp püre haline getirilmesiyle hazırlanan karışım harici olarak cilde uygulandığında birçok cilt sorununa çözüm olabildiği söyleniyor. Özellikle geçmiş zamanlarda kaşıntı, kızarıklık ve egzama gibi problemlerin daha hızlı geçmesine destek olması amacıyla kullanıldığı biliniyor.
Labada, doğada kendiliğinden yetişebilen bir bitki olduğundan onu toplarken zehirli başka bitkilerle karıştırmamak büyük önem taşıyor. Bu nedenle labada alırken mutlaka güvenilir yerlerden aldığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
Daha önce hiç labada tüketmediyseniz ve alerjik bir bünyeniz varsa doktorunuza danışmanız da önemli.
Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi labada tüketirken de aşırıya kaçmamanız ve ölçülü bir şekilde labada tüketmeniz de önemli olarak görülmektedir.
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