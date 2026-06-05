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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Halk arasında evelik otu olarak da bilinen labada, ne yazık ki az tanınan değerli bitkilerden biri.

#1
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Değerli diyoruz, zira kendisi vücuda birçok fayda sağladığı gibi mutfaklarımıza da farklı formlarda dahil olarak lezzet katmayı ihmal etmiyor. Çok pratik bir şekilde salatası da yapılabiliyor mesela, misler gibi sarması da hazırlanabiliyor...

#2
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Hal böyle olunca bize düşen de hiç vakit kaybetmeden onu tanımak, labada nedir, faydaları nelerdir öğrenmek oluyor. Labada nasıl pişirilir, nasıl tüketilir bunları da öğrenmeden geçmek olmaz tabii.

#3
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Labada, halk arasında en çok evelik ismiyle bilinse de yabani pazı, develik, efelik ya da efelek olarak da anılan bir bitki. Kuzukulağına ve hatta ıspanağa benzerliği sebebiyle zaman zaman karıştırılsa da koyu yeşil renkli yaprakları daha yayvan, geniş olduğu için ayırt edilebiliyor.

#4
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Doğada kendiliğinden yetişebilen labada, yetişmek için çok özel şartlar aramadığından ülkemizin hemen her yerinde kendisine rastlamak mümkün oluyor, özellikle sulak çayırlarda, dere ve nehir kıyılarında sıkça görülüyor. İlkbahar aylarında yemyeşil yüzünü göstermeye başlayan bu çok yıllık bitki, ağustos ayına kadar toplanabiliyor, taze taze tüketilebildiği gibi kurutularak da değerlendiriliyor.

#5
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Labada, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri yüksek bir bitki olduğundan düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

#6
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Aynı özellikleri sayesinde toksinlerin vücuttan hızla ulaştırılmasına yardımcı oluyor.

#7
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Yüksek oranda C vitamini içerdiğinden grip, nezle gibi rahatsızlıkların hızla iyileşmesine destek oluyor.

#8
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Vücutta iştah açıcı bir etki oluşturuyor, bu sayede iştah kaybı yaşayan ya da kilo almak isteyenlere önerilen doğal takviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

#9
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Bunların yanında labadanın basur sorunu yaşayanlara da bu konuda destek olduğu söyleniyor.

#10
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Labadanın kaynatılıp püre haline getirilmesiyle hazırlanan karışım harici olarak cilde uygulandığında birçok cilt sorununa çözüm olabildiği söyleniyor. Özellikle geçmiş zamanlarda kaşıntı, kızarıklık ve egzama gibi problemlerin daha hızlı geçmesine destek olması amacıyla kullanıldığı biliniyor.

#11
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Labada, doğada kendiliğinden yetişebilen bir bitki olduğundan onu toplarken zehirli başka bitkilerle karıştırmamak büyük önem taşıyor. Bu nedenle labada alırken mutlaka güvenilir yerlerden aldığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

#12
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Daha önce hiç labada tüketmediyseniz ve alerjik bir bünyeniz varsa doktorunuza danışmanız da önemli.

#13
Foto - Labadanın zararları, yan etkileri var mıdır? Evelik otu olarak da biliniyor...

Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi labada tüketirken de aşırıya kaçmamanız ve ölçülü bir şekilde labada tüketmeniz de önemli olarak görülmektedir.

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