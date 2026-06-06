Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki genişleme stratejilerine dair uluslararası arenada çok konuşulacak, ezber bozan bir jeopolitik çıkışa imza attı. Mevcut 27 üyeli Avrupa Birliği yapısının küresel tehditlere karşı daha büyük ve kapsayıcı bir güce dönüşmesi gerektiğini savunan Stubb, üye sayısının Kanada dahil 40 ülkeye çıkarılması için cesur adımlar atılmasını önerdi. Konuşmasında Ankara'ya özel bir parantez açan Finlandiya lideri, özellikle küresel güvenlik ve savunma kalkanı mimarisi açısından Türkiye'nin birliğe olabildiğince yakın tutulmasının hayati bir zorunluluk olduğunu ve bu durumun ciddi şekilde masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.