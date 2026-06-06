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Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki genişleme stratejilerine dair uluslararası arenada çok konuşulacak, ezber bozan bir jeopolitik çıkışa imza attı. Mevcut 27 üyeli Avrupa Birliği yapısının küresel tehditlere karşı daha büyük ve kapsayıcı bir güce dönüşmesi gerektiğini savunan Stubb, üye sayısının Kanada dahil 40 ülkeye çıkarılması için cesur adımlar atılmasını önerdi. Konuşmasında Ankara'ya özel bir parantez açan Finlandiya lideri, özellikle küresel güvenlik ve savunma kalkanı mimarisi açısından Türkiye'nin birliğe olabildiğince yakın tutulmasının hayati bir zorunluluk olduğunu ve bu durumun ciddi şekilde masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

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Foto - Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen konferansta konuşan Stubb, AB'nin daha büyük düşünmesi gerektiğini savundu.

#2
Foto - Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz

AB'nin genişlemesini "Avrupa'nın en iyi politikası" şeklinde nitelendiren Stubb, "AB, üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli ve İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda'yı potansiyel üye adayları olarak göstermelidir." dedi.

#3
Foto - Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz

Stubb, Karadağ ile Arnavutluk'un "öne çıkan aday ülkeler" olarak gösterildiğine dikkati çekerek, 2020'de AB'den ayrılan İngiltere'nin Birliğe tekrar dahil edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Finlandiya Cumhurbaşkanı, Avrupa için ezber bozan planı ilan etti: Bu, Türkiyesiz kesinlikle olmaz

Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın da AB üyelik süreçlerinde ilerleme kaydettiklerine işaret eden Stubb, "Türkiye'yi de ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerektiğini anlamamız önemli." diye konuştu.

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