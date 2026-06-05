Sessizliğini bozdu! Beşiktaş'ta seçim beklentisi
Beşiktaş’ta Serdal Adalı döneminde patlak veren mali ve idari krizlerin ardından camia sarsılırken, eski asbaşkan Hüseyin Yücel sessizliğini bozdu!
Beşiktaş’ta Serdal Adalı döneminde patlak veren mali ve idari krizlerin ardından camia sarsılırken, eski asbaşkan Hüseyin Yücel sessizliğini bozdu!
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetiminin son döneminde derinleşen ekonomik darboğaz, kulübün öncelikli ödemelerini ve transfer planlamalarını sekteye uğratmıştı. Yönetim içindeki fikir ayrılıkları ve finansal krizlerin üst üste gelmesi, camia genelinde acil bir liderlik ve vizyon değişimi beklentisi yarattı.
Beşiktaş’ta daha önce asbaşkanlık görevini yürüten, hem finansal gücü hem de camiadaki saygınlığıyla bilinen Hüseyin Yücel, yaşanan bu türbülans sonrasında sorumluluk alma kararı aldı.
Hüseyin Yücel, kamuoyunda ve taraftarlar arasında büyük merak uyandıran "Başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna doğrudan bir "Adayım" kelimesiyle olmasa da, sorumluluktan kaçmayacağının net mesajını vererek şu yanıtı verdi:
- Beşiktaş sahipsiz kalmaz. İlla birileri çıkar, bu kutsal emanete sahip çıkar.
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