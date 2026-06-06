T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KONU: SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN İLANEN TEBLİGAT

Tarafınız ile kurumumuz arasında 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında 26.01.2023-31.12.2026 tarihleri arasını kapsayacak şekilde imzalanan sözleşme; mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmemeniz disiplinsizliği nedeniyle 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12/C-e md. gereğince ve İstanbul-Metris C.Evi J.A.K.lığının 21.11.2025 Olur tarihli Sözleşme Fesih Onay Belgesine istinaden 21.11.2025 tarihinde feshedilmiştir.

Bu kapsamda 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 10. md. göre bilinen en son adresinize çıkarılan tebligatın iade edilmesi ve yapılan araştırmalara rağmen yeni adresinizin tespit edilememesi ve adresin meçhul olması nedeniyle işbu bildirimin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı md. uyarınca ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Tarafınız ile imzalanan sözleşme 21.11.2025 tarihi itibarıyla feshedilmiş olup, sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülükleriniz sona ermiştir.

Sonu (-001) ile biten J.Gn.K.lığı Kurum Kimlik Kartınızın yasal süre içinde kurumunuza iadesi gerekmektedir.

Aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı ve doğacak tüm masraf, zarar ve sorumluluğun tarafınıza ait olacağı ihtar olunur.

İşbu ilan, yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.



İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



Tarih: 15/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02481080