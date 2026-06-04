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Gündem CHP'de Özgür Özel dönemine ağır darbe! Kılıçdaroğlu yönetimi tüm ihraç kararlarını çöpe attı!
Gündem

CHP'de Özgür Özel dönemine ağır darbe! Kılıçdaroğlu yönetimi tüm ihraç kararlarını çöpe attı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de Özgür Özel dönemine ağır darbe! Kılıçdaroğlu yönetimi tüm ihraç kararlarını çöpe attı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Özgür Özel döneminde partiden uzaklaştırılan, disipline sevk edilen ve ihraç edilen tüm isimlerle ilgili şok bir karara imza attı.

Mutlak butlan kararının ardından tartışmalar devam ederken CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı da belli oldu. Mahir Polat, YDK toplantısında başkan olarak seçildi. YDK Sekreterliği'ne Sezgin Kaya, Başkan Yardımcılığı'na ise Ahmet Ersen Özsoy getirildi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesinin ardından bazı milletvekillerinin disipline sevk edileceği ve partiden ihraç edileceği iddiaları gündeme gelmişti.

38. KURULTAY SONRASI TÜM İHRAÇLAR İPTAL EDİLDİ

YDK’nın gelecek toplantılarında ihraç talepleri ve disipline süreçlerinin gündeme gelebileceği belirtilirken Kurul, partinin 38. Olağan Kurultayı'ndan sonraki ihraç işlemlerinin geçersiz sayılması kararı alındı. İhraçların iptaline yönelik alınan YDK kararının Yargıtay'a bildirilmesi için MYK'ya talep yazısı iletildi.

 

İŞTE PARTİYE GERİ DÖNECEK İSİMLER

Söz konusu kararla birlikte CHP eski milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Özkan Yalım'ın da yer aldığı çok sayıda isim yeniden CHP üyesi olacak.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "tedbirli olarak kesin çıkarma" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında ise Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor.

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