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Dünya
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Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın sözlerine destek yağıyor. Erdoğan yaptığı konuşmada "Rusya'nın yarışmalardan men edildiğini, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılamadığını görüyoruz. Ancak aynı kişilere İsrailli sporcuların veya takımların neden men edilmediğini sorduğunuzda, net bir cevap alamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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#1
Foto - Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde "Olimpik Hareketin Geleceği: Zorluklar ve Perspektifler" konulu oturuma katıldı. Burada yaptığı konuşmada, spor alanında, özellikle gençleri spora çekebilmek için farklı yaklaşımlar geliştirmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, gençler üzerinde yapılan araştırmaların genç nüfusun neredeyse yarısının sporla hiçbir şekilde ilgilenmediğini gösterdiğine dikkati çekti. Erdoğan, gençleri spora dahil etmenin yollarından birinin geleneksel sporlar olduğunu kaydetti. Bilal Erdoğan, olimpiyat hareketinin insanlığı ortak değerler etrafında bir araya getirme amacıyla başladığını, bugün ise spor endüstrisinin giderek kültürel unsurlardan uzaklaştığını belirtti. Erdoğan, "Etnospor hareketi mevcut Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) sistemine ve spor endüstrisine yönelik bir eleştiri ortaya koymaktadır." dedi.

#2
Foto - Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?

Mevcut olimpiyat sisteminin bir kulüp sistemi olduğunu ancak demokratik bir sistem olmadığını söyleyen Bilal Erdoğan, bu sistemin sporları dengeli bir şekilde temsil etmediği gibi dünyayı da dengeli biçimde temsil etmediğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler sistemine yöneltilecek birçok eleştirinin farklı bir biçimde olimpiyat sisteminde de yer aldığını ifade eden Bilal Erdoğan, "Spor endüstrisi büyük ölçüde Batı kültürünün etkisi altında olduğu için kültürel açıdan da Batılı bir bakış açısının hakimiyeti söz konusudur. Günümüzde giderek daha az sayıda ülkenin Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyebilecek durumda olması, organizasyonun ağırlıklı olarak Batı dünyasında ve Batılı ülkelerde kalacağı anlamına geliyor." diye konuştu. - "Etnospor hareketi spordaki çifte standartları eleştiriyor" Tarih boyunca olduğu gibi bugün de sporun siyasallaştırıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Güç sahibi olanlar spora ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne hakim oluyor, hangi kararların alınacağına onlar karar veriyor. Örneğin Rusya'nın yarışmalardan men edildiğini, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara katılamadığını görüyoruz. Ancak aynı kişilere İsrailli sporcuların veya takımların neden men edilmediğini sorduğunuzda, net bir cevap alamıyorsunuz. Bu çifte standartlar da Etnospor hareketinin eleştirdiği konular arasında yer alıyor." Bilal Erdoğan, mevcut spor endüstrisini ve IOC sistemini eleştirmelerinin yanı sıra sporun kültürel boyutunu güçlendirerek spordan uzaklaşmış insanları yeniden sporla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Spor dallarındaki zenginliği korurken uluslararası düzeyde rekabet etmeyi sürdürmenin önemine değinen Erdoğan, "Bu nedenle 2027 yılında gerçekleştirilecek büyük bir dört yıllık organizasyonu, 'Etnosporlar 2027' etkinliğini ilan ediyoruz. Bu organizasyonun geleneksel sporların olimpiyatları olarak anılması muhtemeldir. Hazırlıklara gelecek yıl başlayacağız. Şu anda aday ülkelerle görüşmeler yürütüyoruz ve umuyoruz ki bu girişim yeni bir alternatif oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?

Olimpiyatların sona ermesi gerektiğini savunmadıklarını, tam tersine, olimpiyatların daha iyi, demokratik, kapsayıcı ve sporun insanlığa sunması gereken kültürel değerleri daha fazla koruyan bir yapıya kavuşmasını istediklerine dikkati çeken Erdoğan, "IOC sisteminin siyasi etkilerden uzak olması gerekiyor." dedi.

#4
Foto - Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?

Etnospor hareketi olarak sporun kültürel zenginliği aracılığıyla daha fazla insanı spora dahil etmeye çalışırken, gençlerin kendi miraslarıyla, kimlikleriyle ve kültürleriyle yeniden bağ kurmalarını sağlamaya çalışacaklarını belirten Bilal Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Biz inanıyoruz ki toplumlar ve ülkeler kendi kimliklerine ve kültürlerine güven duyduklarında, ülkeler ve toplumlar arasında daha dengeli bir diyalog kurulabilir. Bazı kültürlerin kendilerini diğerlerinden üstün görmesi ise ne yazık ki ülkeler arasındaki diyaloğu zorlaştırmakta ve günümüzde daha fazla çatışma ve savaşın yaşanmasına zemin hazırlamaktadır." Rusya'ya geleneksel sporlar ve Etnospor hareketine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Bilal Erdoğan, bu ülkenin Etnospor hareketi içinde oldukça aktif bir rol oynadığını ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel sporlara gösterdiği ilgiyi de büyük takdirle karşıladığını söyledi.

#5
Foto - Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?

Bilal Erdoğan forum kapsamında, Rusya Spor Bakanı ve Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mikhail Degtyarev ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. Forumda, Bilal Erdoğan ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Danışmanı ve Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Anton Kobyakov ile bir araya geldi.

#6
Foto - Bilal Erdoğan'a destek yağıyor! Rusya'ya yasak var, İsrail'e niye yok?

Forumun ardından Bilal Erdoğan, St. Petersburg kentindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi'nde açılan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Bir Yolculuk" sergisini ziyaret etti. Bilal Erdoğan, burada Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'ten ve müze yetkililerinden bilgi aldı. Sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 30 Nisan'da açılmıştı.

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Yorumlar

M Salih

Güzel bir vuruş yaptı in şanlı tarihî, mutlak bir gün çıkacak güneş bulutlardan azade ve herkes ışıktan faydalanır inşallah şanlı tarihî ve yolcularla birlikte sefer

YILMAZ DURMUŞ

Dünya üzerinde bulunan bütün uluslararası kuruluşlarda Siyonistlerin etkisi var. Soykırımcı Katil İsrail terör devletinin yaptıkları yanında Rusya'nın yaptıkları devede kulak kalır. Ancak her yerde Yahudilerin paraları ön plana çıkar ve oralardan aleyhlerine karar çıkmaz
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