İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!
2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Dünya Kupası'na en çok boy gösteren milli takımlar merak konusu oldu. İşte Kupa biletini en çok alan ülkeler...
2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Dünya Kupası'na en çok boy gösteren milli takımlar merak konusu oldu. İşte Kupa biletini en çok alan ülkeler...
Dünya Kupası'na en fazla katılan ülkeler şu şekilde:
Avustralya - 6 kez
Avusturya - 7 kez
Hırvatistan - 7 kez
Japonya - 8 kez
Portekiz - 9 kez
Macaristan - 9 kez
Çekoslovakya/Çekya - 9 kez
Polonya - 9 kez
Şili - 9 kez
Güney Kore - 12 kez
ABD - 12 kez
İsveç - 12 kez
Hollanda - 12 kez
Sırbistan/Yugoslavya - 13 kez
İsviçre - 13 kez
Belçika - 15 kez
Uruguay - 15 kez
İspanya - 17 kez
İngiltere - 17 kez
Fransa - 17 kez
Meksika - 18 kez
İtalya - 18 kez
Arjantin - 19 kez
Almanya - 21 kez
Brezilya - 23 kez/ derleyen: haber7
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