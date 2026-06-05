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Spor
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İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Dünya Kupası'na en çok boy gösteren milli takımlar merak konusu oldu. İşte Kupa biletini en çok alan ülkeler...

#1
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Dünya Kupası'na en fazla katılan ülkeler şu şekilde:

#2
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Avustralya - 6 kez

#3
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Avusturya - 7 kez

#4
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Hırvatistan - 7 kez

#5
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Japonya - 8 kez

#6
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Portekiz - 9 kez

#7
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Macaristan - 9 kez

#8
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Çekoslovakya/Çekya - 9 kez

#9
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Polonya - 9 kez

#10
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Şili - 9 kez

#11
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Güney Kore - 12 kez

#12
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

ABD - 12 kez

#13
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

İsveç - 12 kez

#14
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Hollanda - 12 kez

#15
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Sırbistan/Yugoslavya - 13 kez

#16
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

İsviçre - 13 kez

#17
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Belçika - 15 kez

#18
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Uruguay - 15 kez

#19
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

İspanya - 17 kez

#20
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

İngiltere - 17 kez

#21
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Fransa - 17 kez

#22
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Meksika - 18 kez

#23
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

İtalya - 18 kez

#24
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Arjantin - 19 kez

#25
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Almanya - 21 kez

#26
Foto - İşte Dünya Kupası'na en çok katılan ülke! Tam 23 turnuva gördüler!

Brezilya - 23 kez/ derleyen: haber7

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