Ekonomi
Ticaretin kalbi ‘Ticarette Milli Vizyon Zirvesi’nde atacak! Bakan Bolat sektörün lider isimleriyle buluşuyor

Ticaret Bakanlığı ve Akit Medya Grubu öncülüğünde düzenlenecek “Ticarette Milli Vizyon Zirvesi” Türkiye’nin ihracat hedeflerine, ekonomi geleceğine yön vermek üzere Cuma günü İstanbul’da kapılarını açıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak üzere ticaret ve ekonomi alanlarında üst düzey isimleri buluşturacak dev organizasyonda; Türkiye’nin ekonomideki gücü kapsamlı olarak ele alınacak.

Farklı sektörleri aynı çatı altında buluşturacak ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek zirve Cuma günü İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Bankası salonunda kapılarını açıyor.

TİCARETTE MİLLİ VİZYON ZİRVESİ

Türkiye'nin her yıl rekor üstüne rekor kırdığı ihracat rakamlarının ve stratejik ticari ilerlemelerinin değerlendirileceği zirvede, Türkiye’nin daha güçlü ilerleyebilmesinin yolları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Zirvede Türkiye’nin küresel pazardaki rekabet gücü, sektör paydaşlarının ve uzmanların katkılarıyla masaya yatırılacak.

SEKTÖRÜN LİDER İSİMLERİ BİR ARADA

Cuma günü saat 09.00 ile 13.00 arasında İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Salonu’nda gerçekleşecek zirve ticaret dünyasının öncü isimlerini bir araya getirecek. Zirvenin en önemli odak noktalarından biri ise Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan ve Türkiye'nin ticari vizyonuna ışık tutacak değerlendirmeler olacak.

BAKAN BOLAT ÖZEL OTURUMDA MERAK EDİLENLERE CEVAP VERECEK

Feridun Erdoğral’ın sunumuyla gerçekleşecek olan dev organizasyon, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. İş ve finans dünyasının nabzını tutacak programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da bir konuşma gerçekleştirecek. Zirvenin en önemli bölümü ise Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın ağırlanacağı özel oturum olacak. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun ve Akit TV Ana Haber Spikeri Erkan Tan’ın merak edilen soruları yönelteceği kritik oturum Türkiye'nin yeni dönem ticaret stratejilerine ışık tutacak.

DEV ZİRVE CANLI İZLENEBİLECEK

Halkbank, Limak, Türk Hava Yolları, Türk Altın, Türk Telekom, Vakıfbank, Yıldız Holding ve Ziraat Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen güçlü kurumlarının destek verdiği zirve, canlı izlenebilecek. Zirveyi yerinde takip edemeyecek vatandaşlar ve iş dünyası temsilcileri organizasyonu Akit TV’nin yanı sıra Akit TV Youtube başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

