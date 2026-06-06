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Gündem Milli gelir ve ihracat 7 kat arttı! Neden hala kriz söylemi sürüyor? Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

Milli gelir ve ihracat 7 kat arttı! Neden hala kriz söylemi sürüyor? Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Milli gelir ve ihracat 7 kat arttı! Neden hala kriz söylemi sürüyor? Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı ekonomik verileri değerlendirerek, Türkiye'nin son 23 yılda milli gelirini ve ihracatını yaklaşık 7 kat artırdığını belirtti. Karahasanoğlu, buna rağmen bazı çevrelerin "ekonomi batıyor" söylemini sürdürmesini eleştirdi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Milli gelir ve ihracat 7'ye katlanmış, solcular ne der bu işe?" başlıklı yazısında Türkiye ekonomisinin son 23 yıldaki performansını değerlendirdi.

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Ticarette Milli Vizyon Zirvesi"nde konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın açıkladığı rakamları köşesine taşıyan Karahasanoğlu, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin rakamlarla ortada olduğunu savundu.

Karahasanoğlu, Bakan Bolat'ın verilerine dayanarak Türkiye'nin milli gelirinin 2002 yılında 238 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılında 1 trilyon 639 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu artışın yaklaşık 7 kata ulaştığına dikkat çeken Karahasanoğlu, bazı kesimlerin ekonomik tabloyu olduğundan farklı göstermeye çalıştığını öne sürdü.

Yazısında nüfus artışı tartışmalarına da değinen Karahasanoğlu, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30 arttığı bir dönemde milli gelirdeki artışın bunun çok üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

İhracat rakamlarına da yer veren Karahasanoğlu, 2002 yılında 36 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatının bugün 273,5 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. Kişi başına ihracatın ise 540 dolardan 3 bin 175 dolara çıktığını kaydetti.

Karahasanoğlu, Türkiye'nin ihracat performansını ABD ve Almanya ile de karşılaştırarak, aynı dönemde ABD'nin ihracatını yaklaşık 3 kat, Almanya'nın ise yaklaşık 2,8 kat artırabildiğini belirtti.

Yazısının sonunda ekonomik veriler ile kamuoyuna yansıtılan karamsar söylemler arasında büyük bir çelişki bulunduğunu savunan Karahasanoğlu, Türkiye'nin üretim, ihracat ve milli gelir alanlarında önemli bir büyüme kaydettiğini ifade etti.

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