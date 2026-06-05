Hakan Safi'den seçim kazandıracak açıklama geldi! İtalyan efsanesi artık futbol aklı...

Fenerbahçe’nin elde ettiği gelirlerin en yakın rakibi Galatasaray’dan geride kaldığını ve bu açığı kapatmak için çalıştıklarını dile getiren "Fenerbahçe’nin piyasa değeri bizim tahminlerimize göre 5 milyar Euro. Bu değerin ne yazık ki 10’da 1’ini kullanamıyoruz. En yakın rakibimizden 120 milyon Euro civarında daha az gelir topluyoruz. Bu fark da nereden kaynaklanıyor? Stat gelirleri. Bizim stadımızın kapasitesi şu an 45 bin kişi, en yakın rakibimizin 55 bin kişi. 200 küsür locaları var bizim ise 70 küsür tane var. Stattan elde ettiği gelirler bizim tahminlerimize göre 120 milyon Euro, kimine göre de 150 milyon Euro. Basketbola senede 40 milyon Euro civarında para harcıyoruz. Rakibimizin de 8-10 milyon Euro civarında bütçesi olduğunu biliyoruz. Burada da biz 30 milyon Euro daha fazla para harcıyoruz aldığımız gelirden. Fenerium satışlarımız da iyi değil. Ne yazık ki burada artık birinci değil ikinciyiz. Bir de uzun zamandır Şampiyonlar Ligi’ne gidemiyoruz. En son geçen sene Avrupa kupalarında elde ettiğimiz 19.5 milyon Euro, rakibimizin elde ettiği 58 milyon Euro. Bu rakamları topladığınız zaman Fenerbahçemiz her sene maça 120 milyon Euro geride başlıyor. Fenerbahçe bu açığı kapatmak zorunda. Nasıl kapatılıyor? Bizler veriyoruz. Hayalimizdeki sürdürülebilirlik ise kişilere bağlı kalmadan Fenerbahçe’nin kurumlarla yürümesi lazım. Bizler de bu açığı kapatmak için ceplerimizden takviye yapıyoruz ki rakiplerimizle maça 0-0 başlayalım. Bunları eşitlemeye çalışıyorum. Bu transferleri de o yüzden yapıyorum" sözlerini kaydetti.