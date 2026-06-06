Hassa'da yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiyenin yıldırım müdahalesi facianın önüne geçti!

Hatay'ın Hassa ilçesinde akciğerlerimiz olan çamlık alanda yükselen alevler, adeta yürekleri ağza getirdi. Akbez Mahallesi'ndeki Dede Mezarlığı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdi. Yeşil vatanı tehdit eden alevleri fark eden çevredeki duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine teyakkuza geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek alevlerin üzerine yürüdü.