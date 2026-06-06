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Yerel Hassa'da yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiyenin yıldırım müdahalesi facianın önüne geçti!
Yerel

Hassa'da yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiyenin yıldırım müdahalesi facianın önüne geçti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hassa'da yürekleri ağza getiren yangın! İtfaiyenin yıldırım müdahalesi facianın önüne geçti!

Hatay'ın Hassa ilçesinde akciğerlerimiz olan çamlık alanda yükselen alevler, adeta yürekleri ağza getirdi. Akbez Mahallesi'ndeki Dede Mezarlığı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdi. Yeşil vatanı tehdit eden alevleri fark eden çevredeki duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine teyakkuza geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek alevlerin üzerine yürüdü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer çam ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki Dede Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çamlık alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki çam ağaçları zarar gördü. 

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