Uzayda korku dolu anlar! Rusya ve ABD'den sıcak açıklamalar

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) hava kaçağı paniği yaşandı. İstasyonun Rusya’ya ait bölümünde meydana gelen hava kaçağının giderek kötüleştiği öğrenildi.

DÖRT ASTRONOT VE 1 KOZMONOTA TAHLİYE TALİMATI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kötüleşen hava kaçağı nedeniyle dört astronot ve bir kozmonota istasyona kenetli Crew Dragon uzay aracına geçmeleri, acil tahliyeyi gerektirecek bir duruma karşı uzay giysilerini giymeleri ve muhtemel bir tahliyeye hazırlanmaları talimatını verdi.

GÜVENLİ BÖLGE PROSEDÜRLERİ DEVREYE SOKULDU

İsmi açıklanmayan üst düzey bir NASA yetkilisi, son aylarda nispeten küçük seviyelerde seyreden hava kaçağının bugün yükseldiğini söyledi. NASA yetkilisine göre, tahliye prosedürlerine katılmayan kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev, hava sızıntısına neden olduğunu düşündükleri çatlağa ulaşabilmek için belirli bir bölmeyi testereyle açmaya çalışıyor. Yetkili, NASA'nın bu yönteme karşı çıktığını ve bu nedenle Houston'daki görev kontrol merkezinin güvenli bölge prosedürlerini devreye soktuğunu belirtti.

ROSCOSMOS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan da (Roscosmos) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rus kozmonotların Zvezda modülünün diğer bölümlere geçişi sağlayan bağlantı kısmında inceleme yaptığı belirtildi.

İnceleme sırasında iki noktada potansiyel hava sızıntısı belirlendiği aktarılan açıklamada, ilk noktanın sızdırmazlık malzemesi "Germetall-1" ile kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci noktanın kapatılması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

27 YILLIK TARİHİNDE İSTASYON HİÇBİR ZAMAN TAHLİYE EDİLMEDİ

Astronotların uzayda yaşayıp çalıştığı bir laboratuvar olarak hizmet veren ISS'nin iki ana işletmecisi olan NASA ile Roscosmos, aylardır istasyonun kritik bölümlerinden biri olan Zvezda servis modülündeki küçük hava kaçaklarının nedeni ve nasıl giderileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuyordu. ISS’in 27 yıllık tarihinde istasyon hiçbir zaman tahliye edilmedi.

İSTASYONDA ŞU ANDA 7 ASTRONOT BULUNUYOR

İstasyonda şu anda iki farklı görev kapsamında 7 astronot bulunuyor. Şubat ayında istasyona ulaşan Crew-12 ekibinde NASA astronotları Jessica Meir ve Jack Hathaway, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sophie Adenot ile Roscosmos kozmonotu Andrey Fedyaev yer alıyor. Kasım ayında gelen diğer ekip ise Amerikalı astronot Christopher Williams ile Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev'den oluşuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda "güvenli bölge" uygulaması da nadiren kullanılıyor. Son yıllarda istasyona çarpma riski taşıyan uzay çöpleri ve hava kaçağı oranlarındaki değişimler bu prosedürün uygulanmasına neden olmuştu.