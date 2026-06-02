Tüm Türkiye Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'ten gelecek haberi bekliyordu: 'Envantere alıyoruz' diyerek duyurdu

TEI'nin insansız hava araçları için geliştirdiği motor projelerine de değinen Akşit, PD170 ve PD200 motorlarının seri üretime geçtiğini söyledi. "Havacılık serüvenimize ilk olarak 115 beygirlik benzinli bir motorla başladık. Ardından PD155 geldi ve nihayetinde 170 ile 225 beygirlik motorlarımızı geliştirdik. Bugün PD170 ve PD200 gibi motorlarımız seri üretimden çıkarak başarıyla envantere girmiştir." diyen Akşit, ANKA, AKSUNGUR ve TB3 platformlarının motorlarının artık tamamen yerli olarak üretildiğini ifade etti. Akşit, söz konusu motorların performans açısından dünya çapında rekabetçi seviyeye ulaştığını belirterek, "Bu motorlar şu an kendi sınıflarında dünyanın en iyisidir. Sınıfında uçakları en yüksek irtifaya çıkaran ve yakıtı en az tüketen motorlar bizim imzamızı taşımaktadır." dedi.