Tüm Türkiye Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'ten gelecek haberi bekliyordu: 'Envantere alıyoruz' diyerek duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tüm Türkiye Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'ten gelecek haberi bekliyordu: 'Envantere alıyoruz' diyerek duyurdu

Milli Muharip Uçak Kaan ve diğer hava araçlarına ilişkin yerli motor çalışmaları devam ederken TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'ye güzel haberi verdi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerli havacılık motorlarından GÖKBEY helikopter motoruna, süper alaşım teknolojilerinden mühendislik yazılımlarına kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Konferansta Türkiye'nin savaş uçağı motor teknolojilerine yönelik çalışmalarına da değinen Akşit, TEI'nin son yıllarda kazandığı mühendislik ve malzeme kabiliyetlerinin gelecekteki milli savaş uçağı projeleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Yüksek performanslı havacılık motorlarının geliştirilmesinde kullanılan kritik teknolojilerin büyük bölümünün artık Türkiye'de geliştirilebildiğini belirten Akşit, yerli mühendislik yazılımları, süper alaşım üretimi ve türbin teknolojilerinde önemli bir seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

Akşit, "Tüm bu zorlukları aşmak üstün bir mühendislik kabiliyeti gerektirir. Biz bu doğrultuda kendi yerli ve milli mühendislik kodlarımızı yazdık; bugüne kadar tamamen bize ait olan 75'in üzerinde özgün mühendislik yazılımı geliştirdik." dedi. Türkiye'nin uçak motorlarının en kritik parçalarından biri olan türbin kanatçıklarını yerli olarak üretebildiğini belirten Akşit, bu kabiliyetlerin gelecekte Milli Muharip Uçak KAAN gibi yüksek performanslı platformların motor teknolojileri açısından da önemli bir altyapı oluşturduğuna işaret etti.

Konuşmasında Türkiye'nin havacılık motorları alanında son yıllarda önemli kabiliyetler kazandığını vurgulayan Akşit, yerli genel maksat helikopteri GÖKBEY için geliştirilen motorun seri üretim sürecine hazırlandığını açıkladı. Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Motorumuz daha önce başarıyla uçmuştu. Bu yılki teslimatların ardından önümüzdeki yıl tamamen envantere girmiş olacak. GÖKBEY'in motorunu 2026 yılında seri üretime sunacağız." ifadelerini kullandı. Akşit ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kara Şahin helikopterlerinin motorlarının da 2022 yılından itibaren Eskişehir'deki tesislerde lisans altında üretildiğini belirtti.

TEI'nin insansız hava araçları için geliştirdiği motor projelerine de değinen Akşit, PD170 ve PD200 motorlarının seri üretime geçtiğini söyledi. "Havacılık serüvenimize ilk olarak 115 beygirlik benzinli bir motorla başladık. Ardından PD155 geldi ve nihayetinde 170 ile 225 beygirlik motorlarımızı geliştirdik. Bugün PD170 ve PD200 gibi motorlarımız seri üretimden çıkarak başarıyla envantere girmiştir." diyen Akşit, ANKA, AKSUNGUR ve TB3 platformlarının motorlarının artık tamamen yerli olarak üretildiğini ifade etti. Akşit, söz konusu motorların performans açısından dünya çapında rekabetçi seviyeye ulaştığını belirterek, "Bu motorlar şu an kendi sınıflarında dünyanın en iyisidir. Sınıfında uçakları en yüksek irtifaya çıkaran ve yakıtı en az tüketen motorlar bizim imzamızı taşımaktadır." dedi.

Uçak motoru geliştirmenin yalnızca tasarım değil, aynı zamanda ileri mühendislik altyapısı gerektirdiğini vurgulayan Akşit, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. "Tüm bu zorlukları aşmak üstün bir mühendislik kabiliyeti gerektirir. Biz bu doğrultuda kendi yerli ve milli mühendislik kodlarımızı yazdık; bugüne kadar tamamen bize ait olan 75'in üzerinde özgün mühendislik yazılımı geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Motor teknolojilerinde kritik öneme sahip malzeme alanında da önemli başarılar elde edildiğini belirten Akşit, Türkiye'de çıkarılan madenlerden elde edilen kobalt ve nikel kullanılarak uçak motorları için süper alaşımlar geliştirildiğini söyledi. Akşit, "Türkiye'deki yerli maden cevherlerinden saf kobalt ve nikel üreterek çok özel bir süper alaşım elde ettik. Bu alaşımı tesislerimizde dökerek uçak motorunun en kritik parçası olan türbin kanatçıklarını üretmeyi başardık." dedi. TEI bünyesinde havacılık sektörüne yönelik yaklaşık 25 farklı nitelikli alaşım geliştirildiğini belirten Akşit, bu malzemelerin uluslararası standartlarda sertifikalandırıldığını ifade etti.

TEI'nin geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşit, şirketin kuruluşundan bugüne önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. "Şu an envanterde aktif olarak uçan dört farklı motor modelimiz var. GÖKBEY'in motoru da yakında sürece dahil olduğunda bu sayı beşe yükselecek. Seri üretimde olan ve gökyüzünde binlerce saat uçuş gerçekleştiren motorlarımız birer hayal değil, somut birer başarı hikayesidir." diye konuştu. 1985 yılında F-16 motorlarının montajı amacıyla kurulan TEI'nin bugün kendi motorlarını tasarlayan ve geliştiren bir yapıya dönüştüğünü vurgulayan Akşit, "Montajla başladığımız bu serüvende bugün artık kendi motorlarını tasarlayan, teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir havacılık markası haline geldik." ifadelerini kullandı. KAYNAK: GDH HABER

