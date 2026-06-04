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Gündem Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum
Gündem

Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum

Medya dünyasının ünlü isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatının ardından, kamuoyunda kendisinden bir açıklama beklenen eski milletvekili ve kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı, sosyal medya hesabı üzerinden adeta ezber bozan ve çok konuşulacak bir açıklama yayınladı. Mezarcı, Reha Muhtar'ın ardından kendisine yönelik yapılan eleştirilere ve geçmişte yaşanan medya savaşlarına atıfta bulunarak adeta günah çıkardı ve kendisini hedef alan milyonlarca insana acıdığını söyledi.

Geçmişte Reha Muhtar ile yaşadığı polemiklerle de hatırlanan Hasan Mezarcı, asıl tehlikenin medyadaki tekil isimler olmadığını, kendisini hedef alan devasa bir yapı olduğunu iddia etti. Muhtar'dan çok daha kötü bir üslupla ve yalan yanlış argümanlarla hareket edildiğini savunan Mezarcı, "Bana karşı 'deli, kafir, sahte Mesih' algısı oluşturan ve halkı Mesihe karşı kışkırtan; Din-Diyanet, Devlet, siyaset, ilahiyat, tarikat, cemaat ve medya erkânı var" ifadelerini kullanarak adeta tüm kurumlara meydan okudu. Bu kurumlardan etkilenen milyonlarca insanın koro halinde küfür, hakaret, iftira, istihza ve yargısız infaz yaptığını belirterek organize bir linç kampanyasına maruz kaldığını öne sürdü.

"Yirmi Asır Önce Haçta Söylediğim Gibi"

Kendisine yönelik yürütülen karalama kampanyalarına karşı hiddetlenmek yerine kandırılmış kitlelere acıdığını ifade eden Hasan Mezarcı, Hristiyan teolojisine atıfta bulunarak şok bir benzetmeye imza attı. Mezarcı, "Onlara gerçekten acıyorum ve yirmi asır önce Haçta söylediğim gibi: 'Allah'ım onları affet, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar' diyorum" diyerek kendisine yönelik düşmanlık besleyenleri affettiğini ilan etti.

"İnanmıyorsanız Bile Bari İnkar Etmeyin" Milyonlarca İnsana Yazık Etmeyin Çağrısı

Açıklamasının son bölümünde dinsel ve siyasal çevrelere uyarılarını sürdüren Hasan Mezarcı, toplumsal bir uzlaşı ve anlayış çağrısında bulundu.

Kendisine inanmayanların dahi düşmanlık gütmemesi gerektiğini savunan Mezarcı, "İnanmıyorsanız bile, bari inkar etmeyin; deli, kafir, sahte Mesih algısı oluşturarak ve Mesih düşmanlığı yaparak kendinize de, kandırdığınız milyonlarca insana da yazık etmeyin" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

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