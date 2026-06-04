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Gündem Türkiye'nin yeni politikası tir tir titretti! Başkan Erdoğan ve Soylu Siyonist yanlısı Rubin'i kudurttu
Gündem

Türkiye'nin yeni politikası tir tir titretti! Başkan Erdoğan ve Soylu Siyonist yanlısı Rubin'i kudurttu

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin yeni politikası tir tir titretti! Başkan Erdoğan ve Soylu Siyonist yanlısı Rubin'i kudurttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin operasyoncu isimlerinden Siyonist yanlısı Michael Rubin'i kudurttu. Rubin, "Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İsrail'e ve Yahudilere karşı kullandığı söylemler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır'ın İsrail'e karşı bir yok etme savaşına hazırlandığı dönemi anımsatmaktadır. Bugün Yeni Şafak ve Yeni Akit gibi Türk gazeteleri, bir dönem Der Stürmer gazetesinin günlük bir özelliği olan dinî nefretin bazı yönleriyle paralellik göstermektedir. Türkler dinî hoşgörüye işaret etmek için sık sık kendi tarihlerine atıfta bulunurlar; ancak 15. yüzyıl ile 21. yüzyıl aynı değil ve Erdoğan sonrası dönemden herhangi bir hoşgörü örneği göstermekte zorlanıyorlar." şeklindeki hadsiz ifadeleriyle Erdoğan'ı ve Soylu'yu hedef aldı.

Merkezi ABD'de bulunan Middle East Forum'un (MEF) Politika Analizi Direktörü Siyonist yanlısı Michael Rubin konuştuğu bir kongrede haddini ve boyunu aşan ifadeler kullandı.

ABD'nin operasyoncu isimlerinden CIA destekli Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gücünü "Erdoğan, neredeyse çeyrek asırdır Türkiye'ye egemen olmuş durumda. Hem destekçileri hem de muhalifleri, onun Atatürk'ten bu yana Türkiye'nin en etkili lideri olduğu konusunda hemfikir." ifadeleriyle itiraf etti.

Michael Rubin açıklamalarının devamında Türkiye'deki ABD ve İsrail yalakası vesayetçilerin hükümdarlığına son veren Başkan Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayacak kadar alçaldı.

 

Erdoğan ve Soylu, Rubin'i kudurttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adeta kudurttuğu Rubin  "Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İsrail'e ve Yahudilere karşı kullandığı söylemler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır'ın İsrail'e karşı bir yok etme savaşına hazırlandığı dönemi anımsatmaktadır." dedi.

Siyonist yalakası, milletin sesi Akit'i de hedef almayı unutmadı. Michael Rubin, Akit ile ilgili yaptığı küstah açıklamada şunları dedi:

"Bugün Yeni Şafak ve Yeni Akit gibi Türk gazeteleri, bir dönem Der Stürmer gazetesinin günlük bir özelliği olan dinî nefretin bazı yönleriyle paralellik göstermektedir.

Türkler dinî hoşgörüye işaret etmek için sık sık kendi tarihlerine atıfta bulunurlar; ancak 15. yüzyıl ile 21. yüzyıl aynı değil ve Erdoğan sonrası dönemden herhangi bir hoşgörü örneği göstermekte zorlanıyorlar."

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