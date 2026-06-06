T.C. EDİRNE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .45654921-2024/675-Ceza Dava Dosyası

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"Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 05/03/2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 125/1, 125/3-a ve 125/4 maddelerinden, CMK’nun 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, "Tehdit" suçundan TCK nın 106/1(3.cümle) maddesinden ile 25 Gün Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, en nihayetinde verilen hükmün CMK. 231/5 maddesi hükmü gereğince 5 yıl süreli Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, karar verilen Mehmet ve Cemile'den olma 15/08/1969 doğumlu Ahmet ŞAHİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin HÜKÜM ÖZETİNİN İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.06.2026

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Basın No: ILN02481060