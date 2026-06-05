Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaşındaki Julien Moreau'nun ormanlık alanda vahşice öldürülmüş halde bulunduğunu açıkladı. Olayın meydana geldiği Ardèche, Fransa'nın güneydoğusundaki departmanlardan biridir.

Yerel kaynaklara göre Moreau, üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda talihsiz adamın cansız bedeni Saint-Martin-sur-Ardèche yakınlarındaki sık ormanlık bir bölgede bulundu.

Soruşturma dosyasına giren ilk bulgulara göre kurbanın bir gözünün oyulduğu, dilinin ise ölüm öncesi ya da hemen sonrasında kesildiği değerlendiriliyor. Cesedin çevresinde bulunan bazı semboller nedeniyle olayın sıradan bir cinayet olmayabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Tüm ihtimaller titizlikle incelenmektedir. Şu aşamada herhangi bir örgüt veya kişi suçlanmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Komşuları tarafından sakin ve içine kapanık biri olarak tanımlanan Moreau'nun birkaç ay önce yerel bir mason locasına katıldığı iddiası ise sosyal medyada çok sayıda spekülasyona yol açtı. Ancak polis, cinayet ile bu iddia arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmadığını vurguladı.

Bölge sakinleri korku ve endişe içinde gelişmeleri takip ederken, Fransa genelinde büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Yetkililer, olay yerinden elde edilen DNA örnekleri ve güvenlik kamerası kayıtları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.