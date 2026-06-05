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Gündem 27 ilde 195 milyar liralık şafak operasyonu! Bakan Gürlek detayları açıkladı
Gündem

27 ilde 195 milyar liralık şafak operasyonu! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
27 ilde 195 milyar liralık şafak operasyonu! Bakan Gürlek detayları açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in detaylarını açıkladığı dev operasyonda, havuz hesaplar ve Parolapara üzerinden dönen 195 milyar liralık illegal işlem hacmi deşifre edilirken, 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Türkiye, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli dev bir organize suç operasyonuna uyandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki büyük soruşturma kapsamında, emniyet güçleri şafak vakti 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplamda 195 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmine sahip olan yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekelerine yönelik operasyonlarda 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Kapalıçarşı dövizcilerinden bir elektronik para kuruluşuna uzanan, "havuz hesaplar" ve kripto varlıklar üzerinden yaklaşık 4 milyar doları yurt dışına kaçıran çetelerin tüm yöntemleri de deşifre edildi.

 

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara dair X hesabından açıklama yaptı. Gürlek şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL’lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

 

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK’a, T.C. Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.

 

Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Operasyonun detayları:

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