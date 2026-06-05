62 günde vücudu baştan aşağı yeniliyor! Ne desem yarıyor diyenler mutlaka okumalı...
Ne yesem yarıyor bahanelerinin ardına sığınmadan gerçeklerle yüzleşmemiz lazım...
Ne yesem yarıyor bahanelerinin ardına sığınmadan gerçeklerle yüzleşmemiz lazım...
Kilo vermek için sadece yediklerinizi azaltmanın ya da kalori saymanın yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilim insanları, son yılların en popüler diyeti aralıklı orucun beynimizde ve bağırsaklarımızda yarattığı şaşırtıcı etkiyi kanıtlayarak ezberleri yerle bir etti. İrade sandığınız şeyin aslında beyniniz ve bağırsaklarınız arasındaki gizli bir "anlaşma" olduğunu öğrendiğinizde, diyet yapış şekliniz sonsuza dek değişecek!
Dünya çapında bir milyardan fazla insanı etkileyen obezite; diyabetten kalp hastalıklarına kadar pek çok ciddi sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Ancak kilo vermek ve ulaşılan kiloyu korumak hiçbir zaman basit bir matematik hesabı olmamıştır.
Çin'de yapılan ve saygın bilim dergisi Frontiers'ta yayımlanan çığır açıcı bir araştırma, aralıklı enerji kısıtlaması (IER) olarak da bilinen aralıklı oruç diyetinin, sadece bedenimizi inceltmekle kalmadığını, aynı zamanda beynimiz ve bağırsak mikrobiyomumuz arasındaki iletişimi yeniden programladığını ortaya koydu.
Uzmanlara göre, bağırsak florası ve beynin bağımlılıkla ilgili bölgeleri, kilo verme sürecinde adeta ortaklaşa çalışıyor. Bedenimiz, kalori eksikliğine basitçe tepki vermek yerine; bağırsaklardan, hormonlardan ve metabolizmadan gelen karmaşık sinyallerle iştahı ve açlık krizlerini yönetiyor.
Pekin'deki PLA Genel Hastanesi araştırmacıları, kilo vermenin vücutta nasıl dinamik bir dönüşüm yarattığını haritalandırmak için vücut kitle indeksi (BMI) değerleri 28 ile 45 arasında değişen 25 yetişkini inceledi. Araştırma oldukça kontrollü iki aşamadan oluşuyordu: 32 gün süren sıkı kontrollü açlık dönemi ve ardından gelen 30 günlük düşük kontrollü açlık aşaması.
Sonuçlar ise muazzamdı! Katılımcılar sürecin sonunda ortalama 7,6 kilogram kaybederek başlangıç ağırlıklarının neredeyse %7,8'inden kurtuldular. Ancak asıl mucize metabolik değişimlerde gizliydi. Sadece bel çevresi incelmekle kalmadı; aynı zamanda açlık kan şekeri, tansiyon, kötü kolesterol (LDL) ve karaciğer enzimlerinin aktivitesi ciddi şekilde düştü. Kısacası aralıklı oruç, metabolik sağlığı baştan aşağı yeniledi.
Araştırmanın en çarpıcı kısmı, fonksiyonel MR (fMRI) cihazlarıyla yapılan beyin taramaları ve dışkı analizleriyle gün yüzüne çıktı. Kilo verme programı boyunca, beynin iştah, dikkat, duygu kontrolü ve bağımlılıkla ilgili bölgelerindeki aktivitenin anlamlı ölçüde azaldığı gözlemlendi.
Eş zamanlı olarak bağırsak florası da büyük bir dönüşüm geçirdi. Kötü bakterilerden olan Escherichia coli (E. coli) azalırken, sağlığa faydalı mikroorganizmaların sayısında ciddi bir artış yaşandı.
Bilim insanları, mikrobiyom ve beyin arasında doğrudan bir bağ keşfetti. Örneğin, E. coli gibi bakteriler azaldıkça, beynin irade ve yürütücü işlevlerinden sorumlu bölgesi çok daha odaklı çalışmaya başladı. Bu durum, diyet yaparken yaşadığımız "tatlı krizlerinin" ve irade kayıplarının sadece zihinsel bir zayıflıktan değil, bozulmuş bir bağırsak florasından kaynaklanabileceğini gösteriyor.
Araştırma ekibinden Dr. Xiaoning Wang, bağırsak ve beyin arasında iki yönlü, kusursuz bir iletişim ağının bulunduğunu vurguluyor. Bağırsak mikrobiyomu, kan ve sinirler yoluyla doğrudan beyne ulaşan nörotransmitterler üretiyor.
Beyin ise buna karşılık yeme davranışlarımızı kontrol ediyor. Dolayısıyla, tükettiğimiz besinler bağırsaklarımızı şekillendirirken, bağırsaklarımız da beynimizin ne kadar "aç" hissedeceğini dikte ediyor.
Özetle, başarılı bir kilo verme süreci sadece yağ hücrelerinin küçülmesinden ibaret değildir. Aralıklı oruç gibi sistematik diyetler, bağırsak bakterileri, metabolizma ve beyin aktivitesini eşzamanlı olarak iyileştirerek kalıcı bir dönüşüm sağlıyor.
Kalıcı zayıflığın anahtarı sadece iradeye güvenmek değil, içinizdeki bu biyolojik iletişimi doğru yönetmektir.
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