62 günde vücudu baştan aşağı yeniliyor! Ne desem yarıyor diyenler mutlaka okumalı...

Kilo vermek için sadece yediklerinizi azaltmanın ya da kalori saymanın yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilim insanları, son yılların en popüler diyeti aralıklı orucun beynimizde ve bağırsaklarımızda yarattığı şaşırtıcı etkiyi kanıtlayarak ezberleri yerle bir etti. İrade sandığınız şeyin aslında beyniniz ve bağırsaklarınız arasındaki gizli bir "anlaşma" olduğunu öğrendiğinizde, diyet yapış şekliniz sonsuza dek değişecek!