Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor
Fransa'nın dünyaca ünlü köklü gazetesi Le Monde, Türkiye'nin son yıllarda Batı Afrika ülkesi Mali'de kurduğu muazzam askeri ve diplomatik hakimiyeti çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Analizde, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin bölgedeki tarihi nüfuzunu kaybetmesi, sahada ise Rus unsurlarının zayıflamasıyla oluşan devasa boşluğu Türkiye'nin yerli İHA'ları, askeri teçhizatları ve eğitim programlarıyla doldurduğu belirtildi.