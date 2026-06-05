  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gören, “Neredeeen nereye” diyor! Ahlaksız programla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi Sağlık açısından risk! Sigara dumanı kaybolsa da risk bitmiyor... 'Biz masadayken alamazlar' diyorlardı: Ve kabul ettiler, Türkiye o savaş uçaklarını alıyor Sessizliğini bozdu! Beşiktaş'ta seçim beklentisi Taraftarları şaşkına çeviren gelişme bu olsa gerek! Yok böyle bir bonus! Bu nasıl bir sözleşme... Tüm dünyaya duyurdular: The Guardian'dan Barış Alper sürprizi Bedelli askerlik yapacaklar aman dikkat! Bu tarihi kaçıranlar daha fazla ödeyecek İngiltere'ye çıkarma yaptı bile: Greenwood için 'baba' çözüm Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı Yunan istihbaratının efsane isminden şok itiraf: Biz kendimizi kandırırken Türkiye bizi sıfırladı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor

Fransa'nın dünyaca ünlü köklü gazetesi Le Monde, Türkiye'nin son yıllarda Batı Afrika ülkesi Mali'de kurduğu muazzam askeri ve diplomatik hakimiyeti çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Analizde, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin bölgedeki tarihi nüfuzunu kaybetmesi, sahada ise Rus unsurlarının zayıflamasıyla oluşan devasa boşluğu Türkiye'nin yerli İHA'ları, askeri teçhizatları ve eğitim programlarıyla doldurduğu belirtildi.

1
#1
Foto - Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor

Fransız gazetesi Le Monde, Türkiye ile Mali arasındaki ilişkileri ele aldığı analizinde, Ankara'nın Batı Afrika ülkesinde giderek daha etkili ve stratejik bir ortak konumuna yükseldiğini yazdı. Güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Mali'nin son yıllarda Türkiye ile iş birliğini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilen haberde, Ankara'nın özellikle savunma sanayi alanında vazgeçilmez bir partner haline geldiği belirtildi.

#2
Foto - Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor

Le Monde'a göre Türkiye; insansız hava araçları, askeri teçhizat ve eğitim programlarıyla Mali'nin güvenlik kapasitesine katkı sağlıyor. Haberde ayrıca Türk özel güvenlik şirketlerinin de ülkede faaliyet gösterdiği ifade edildi. İki ülke arasında son yıllarda zırhlı araçlar, optoelektronik ve gözetleme sistemleri, mayın temizleme ekipmanları ile askeri personel eğitimlerini kapsayan çok sayıda anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

#3
Foto - Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor

Le Monde'un değerlendirmesine göre, Rusya'nın sahadaki etkisinin zayıflaması ve Rus unsurlarına yönelik eleştirilerin artması, Türkiye'nin Mali'deki konumunu güçlendirdi. Haberde, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin bölgedeki etkisinin gerilemesiyle birlikte Türkiye'nin, Rusya ve Çin'e alternatif bir ortak olarak öne çıktığı kaydedildi.

#4
Foto - Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor

Başkan Erdoğan'ın 2018 yılında Mali'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin düzenli şekilde geliştiği belirtildi. Le Monde'un aktardığı verilere göre, Bamako ile Ankara arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda üç kattan fazla arttı. Özellikle savunma sanayi alanındaki iş birliğinin hız kazandığı, Türkiye'nin 2024'ten itibaren Mali'ye silah ve mühimmat ihracatında ilk sıraya yükseldiği ifade edildi.

#5
Foto - Le Monde manşetten duyurdu, Fransa şaşkın! Rusya ve Batı çökerken Türkler o bölgeyi zangır zangır sallıyor

Haberde ayrıca Türkiye'nin Mali'nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığı, elektronik ekipmanlar, sanayi makineleri ve tahıl ürünlerinin de başlıca ihracat kalemleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler
Avrupa

Yabancı şirketler at koşturuyor Ülkeyi talan ettiler

Almanya'da geliştirilen patentlerin yüzde 29'u yabancı şirketlerin kontrolüne geçti. Çin, son 20 yılda Almanya'da geliştirilen 11 bin 300'de..
İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma
Gündem

İBB davasında görevli bazı jandarmalara soruşturma

Silivri’de görülen ve yüzlerce sanığın yargılandığı "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, dün yaşanan İmamoğlu'na doğum günü p..
Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"
Gündem

Can Ataklı'dan muhalefete zehir zemberek sözler! "Erdoğan yüzde 100 haklı kardeşim!"

Can Ataklı, YouTube kanalında yayınladığı videoda CHP içinde yaşanan iç hesaplaşmaları ve muhalif medyadaki operasyonları hedef alarak adeta..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin
Gündem

Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin

Kur’an-ı Kerim’in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının, 13 Hazi..
Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek "FETÖ" sorusu!
Gündem

Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu!

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar’dan, Özgür Özel’in yanında yer alan eski CHP yöneticisi Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23