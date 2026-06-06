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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Merkez Bankası’ndan kritik karar: Faaliyet iznini sessiz sedasız iptal etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merkez Bankası’ndan kritik karar: Faaliyet iznini sessiz sedasız iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

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Foto - Merkez Bankası’ndan kritik karar: Faaliyet iznini sessiz sedasız iptal etti

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Foto - Merkez Bankası’ndan kritik karar: Faaliyet iznini sessiz sedasız iptal etti

Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

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Foto - Merkez Bankası’ndan kritik karar: Faaliyet iznini sessiz sedasız iptal etti

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