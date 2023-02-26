Siyaset
Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat
HDP'li Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tiyatro yarışına girdi. Depremin vur..
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov açıkladı Türkiye Suriye görüşmesine o ülke de katılacak
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Siyaset
Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat
HDP'li Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tiyatro yarışına girdi. Depremin vur..
Yaşam
Depremin korkunç boyutunu gösteren o anlar hayrete düşürdü! Asfalt böyle açılıp kapandı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay’da çekilen bir görü..
Hayat-Aktüel
İzleyenler şaşkına döndü! Asfalt depremde böyle açılıp kapandı
Hatay’da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli me..
Hayat-Aktüel
Uzmanlar o bölgeye dikkat çekip uyardı: Tam 170 yıldır suskun
Manisa'nın Spil Dağı etekleri boyunca pek çok yerleşim yerinin altından geçen "Manisa Fayı"nın yakla..
Yerel
Park halindeki motosikleti
böyle çaldılar
İstanbul'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları..
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Kastamonu'da bir vatandaş çevreyi temizlemek için topladığı çöpleri yakmak isterken alevler ormanlık..
Kilis'te bir caddede yükselen koku paniğe neden oldu. Kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle bazı e..
Muğla'nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir olay..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla 202..
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ..
Mevsim geçişlerinde çevresel etkenlerden dolayı cilt hasar görebiliyor. Uzmanlar, cildi güçlendirmek..
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, dağlardaki de..
Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu..
İstanbul Okan Üniversitesi’nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim K..
YazarlarHepsini Görüntüle
HDP'li Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tiyatro yarışına girdi. Depremin vur..
6 Mart Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye on binlerce vatandaşını kay..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
Hindistan'da Müslümanlara ait cami ve türbelere yönelik Hindu çetelerin saldırıları devam ediyor. M..
S-400 tedariki sonrası Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, F-35'leri Yunanistan'a verme kararı aldı. ..
Spor HaberleriHepsini Görüntüle
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ilimizi etkiledi. Milyonlarca vatandaşımız, depremzedeler için ya..
Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.Maçt..
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Ekmeksiz bir türlü doymayanlar için karbonhidratsız bir hayat hayal etmek zordur. Neyse ki, son yıll..
Çörek otu, Nigella sativa adlı Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'e özgü çiçekli bir bitkidir. Ayrıca siyah..
KarikatürHepsini Görüntüle
Hatay’da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli me..
Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte çığlar düşmeye başladı.
Kilis'te bir caddede yükselen koku paniğe neden oldu. Kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle bazı e..
Manisa'nın Spil Dağı etekleri boyunca pek çok yerleşim yerinin altından geçen "Manisa Fayı"nın yakla..
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin etkilediği illerden Kilis'te koku paniği ..
Muğla'nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.
Muğla'nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.
İstanbul'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları..
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ..
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük hasar gören ve binlerce insanın öldüğü Adıyaman'da A..
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve binlerce insanın ölümüne neden olan depremin ardından İç Anadolu’d..
Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanlarının oluşturulması ve se..
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, dağlardaki de..
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, dağlardaki de..
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem sonrası enkazdan sağ olarak kurtarılan Suriye uyruklu 16 ..
7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin etkilediği Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şükrü Ş.’nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düşt..
Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüme dava açarak süreci aksatan CHP ve diğer muhalefet partileri..
6 Mart Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye on binlerce vatandaşını kay..
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