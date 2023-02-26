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Doğuş Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor
İçişleri Bakanlığı sınav duyurusu yaptı

İçişleri Bakanlığı sınav duyurusu yaptı
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Bakan Özer duyurdu! Deprem bölgesinden 166 bin 238 öğrencinin naklini gerçekleştirdik
Deprem bölgesi için toplanan odunlar trenle gönderilecek

Deprem bölgesi için toplanan odunlar trenle gönderilecek

Haber Akışı

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17:31
Kastamonu'da ormanlık alanda yangın
17:16
Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat
17:15
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Adıyaman’da 300 konteyner ailelere teslim ediliyor
17:14
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! Adıyaman’da 300 konteyner ailelere teslim ediliyor
16:40
Depremin korkunç boyutunu gösteren o anlar hayrete düşürdü! Asfalt böyle açılıp kapandı
16:40
Çevre temizliğine katkı sunmak istedi! Koca ormanı tutuşturdu
16:35
Çevre temizliğine katkı sunmak istedi! Koca ormanı tutuşturdu
16:08
Aman dikkat edin! Oysa sağlıklı olduğunu sanıyorduk
12:01
Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye arasında ihracat! Binlerce kişi istihdam, rekor ihracat performansı: 525 milyon dolarlık!
15:54
Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı
15:54
İzleyenler şaşkına döndü! Asfalt depremde böyle açılıp kapandı
15:48
Herkesin yüreği ağzında! Havalar ısınınca olmaya başladı
15:47
Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku paniği! İki kişi hastaneye kaldırıldı
15:45
Uzmanlar o bölgeye dikkat çekip uyardı: Tam 170 yıldır suskun
15:41
Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku paniği! İki kişi hastaneye kaldırıldı
15:20
O ilimizdeki tedirgin eden gelişme! 15 metre çekilen deniz suyu 20 gündür normale dönmedi
15:16
O ilimizde tedirgin eden gelişme! 15 metre çekilen deniz suyu 20 gündür normale dönmedi
14:33
Park halindeki motosikleti böyle çaldılar
14:30
Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Konteyner Çarşı'ımızı tamamlıyoruz
14:24
Enkaz altında hayatını kaybetmişti! AK Parti Milletvekili Yakup Taş'la ilgili acı detay ortaya çıktı
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Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat

HDP'li Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tiyatro yarışına girdi. Depremin vur..

Muhalefette tiyatro yarışı! Pervin Buldan ve korumasının ellerine dikkat

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Depremin korkunç boyutunu gösteren o anlar hayrete düşürdü! Asfalt böyle açılıp kapandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde, Hatay’da çekilen bir görü..

Depremin korkunç boyutunu gösteren o anlar hayrete düşürdü! Asfalt böyle açılıp kapandı

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İzleyenler şaşkına döndü! Asfalt depremde böyle açılıp kapandı

Hatay’da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli me..

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Park halindeki motosikleti
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İstanbul'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları..

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

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Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Konteyner Çarşı'ımızı tamamlıyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ..

Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Konteyner Çarşı'ımızı tamamlıyoruz

Gündem Haberleri

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Çevre temizliğine katkı sunmak istedi! Koca ormanı tutuşturdu
Gündem

Çevre temizliğine katkı sunmak istedi! K..

Kastamonu'da bir vatandaş çevreyi temizlemek için topladığı çöpleri yakmak isterken alevler ormanlık..
Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku paniği! İki kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem

Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku pa..

Kilis'te bir caddede yükselen koku paniğe neden oldu. Kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle bazı e..
O ilimizdeki tedirgin eden gelişme! 15 metre çekilen deniz suyu 20 gündür normale dönmedi
Gündem

O ilimizdeki tedirgin eden gelişme! 15 m..

Muğla'nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.
Depremin ardından enkazdan altın kemer dolusu çanta çıkmıştı! Kime ait olduğu ortaya çıktı
Gündem

Depremin ardından enkazdan altın kemer d..

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir olay..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel Barış Ödülü'..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla 202..
Anzer
Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Konteyner Çarşı'ımızı tamamlıyoruz
Aktüel

Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Kont..

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ..
Mevsim geçişlerinde cildinize dikkat
Sağlık

Mevsim geçişlerinde cildinize dikkat

Mevsim geçişlerinde çevresel etkenlerden dolayı cilt hasar görebiliyor. Uzmanlar, cildi güçlendirmek..
Deprem dağdan kopan dev kayaları yollara taşıdı
Yerel

Deprem dağdan kopan dev kayaları yollara..

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, dağlardaki de..
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi al..

Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu..
İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyele..

İstanbul Okan Üniversitesi’nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim K..
Doğuş Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor
Ekonomi

Doğuş Üniversitesi’ne akademik kadro alı..

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Ga..

Siyaset Haberleri

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Yerel Haberler

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Dünya Haberleri

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ABD'de Putin protestosu! Hitler'e benzettiler

ABD'de Putin protestosu! Hitler'e benzettiler
Meksika’da alkol kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Meksika’da alkol kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı: 19 yaralı

Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı: 19 yaralı
İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü

İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü
Oyun konsolunu alan öğretmenini bayıltana kadar dövdü

Oyun konsolunu alan öğretmenini bayıltana kadar dövdü
Budist ve Hindu çeteler Müslümanlara ait türbeyi bombaladı!

Budist ve Hindu çeteler Müslümanlara ait türbeyi bombaladı!
Türkiye yerine Yunanistan'a verilecekti! İşte o F-35'ler Atina'yı ayağa kaldırdı, şok eden gelişme

Türkiye yerine Yunanistan'a verilecekti! İşte o F-35'ler Atina'yı ayağa kaldırdı, şok eden gelişme
ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı
Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi

Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 57'ye yükseldi
ABD'den geldi! İncirlik’e ulaştı

ABD'den geldi! İncirlik’e ulaştı
Budist ve Hindu çeteler Müslümanlara ait türbeyi bombaladı!
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Budist ve Hindu çeteler Müslümanlara ait..

Hindistan'da Müslümanlara ait cami ve türbelere yönelik Hindu çetelerin saldırıları devam ediyor. M..
Türkiye yerine Yunanistan'a verilecekti! İşte o F-35'ler Atina'yı ayağa kaldırdı, şok eden gelişme
Dünya

Türkiye yerine Yunanistan'a verilecekti!..

S-400 tedariki sonrası Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD, F-35'leri Yunanistan'a verme kararı aldı. ..
ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı
Dünya

ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına U..

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde savaşın 1. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen protes..

Spor Haberleri

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‘Bunu unutma’ Sinan Engin Ronaldo’yu yerin dibine batırdı
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‘Bunu unutma’ Sinan Engin Ronaldo’yu yer..

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ilimizi etkiledi. Milyonlarca vatandaşımız, depremzedeler için ya..
Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Konyaspor: 0
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Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Konyaspor: 0..

Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.Maçt..
Fenerbahçe’den maç sonu anlamlı pankart
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Fenerbahçe’den maç sonu anlamlı pankart..

Fenerbahçeli futbolcular, Konyaspor maçının ardından orta sahada toplanarak "Türkiye bizim canımız, ..

Ekonomi Haberleri

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Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye arasında ihracat! Binlerce kişi istihdam, rekor ihracat performansı: 525 milyon dolarlık!

Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye arasında ihracat! Binlerce kişi istihdam, rekor ihracat performansı: 525 milyon dolarlık!
Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim duyuruldu! Yağ ve peynirin fiyatı düştü

Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim duyuruldu! Yağ ve peynirin fiyatı düştü
Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...
Altın, dolar kaç Türk lirası, ne kadar oldu? İslam Memiş yorumları! Altın almak isteyenler için 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş, gram , cumhuriyet, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın, dolar kaç Türk lirası, ne kadar oldu? İslam Memiş yorumları! Altın almak isteyenler için 25 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gümüş, gram , cumhuriyet, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İslam Memiş gram altın için kötü haberi verdi: Geç kaldınız, bunu yapın

İslam Memiş gram altın için kötü haberi verdi: Geç kaldınız, bunu yapın
15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır?

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Altın fiyatlarında sınır çizildi! Altın borcu olanlar dikkat: Eğer o rakama gelirse...

Altın fiyatlarında sınır çizildi! Altın borcu olanlar dikkat: Eğer o rakama gelirse...
Çiftçiler artık toprağını daha verimli kullanacak

Çiftçiler artık toprağını daha verimli kullanacak
İslam Memiş'ten gram altın ve dolar bombası

İslam Memiş'ten gram altın ve dolar bombası
Altın, dolar ne kadar oldu? 24 Şubat 2023 Döviz kuru: euro, dolar ,sterlin, gümüş, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Altının fiyatlarında son durum ne?

Altın, dolar ne kadar oldu? 24 Şubat 2023 Döviz kuru: euro, dolar ,sterlin, gümüş, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Altının fiyatlarında son durum ne?

Kadın Aile Haberleri

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Zayıflatan (Ayda 12 kilo) yağ yakıcı kür..

Ekmeksiz bir türlü doymayanlar için karbonhidratsız bir hayat hayal etmek zordur. Neyse ki, son yıll..
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Çörek otu, Nigella sativa adlı Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'e özgü çiçekli bir bitkidir. Ayrıca siyah..
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Limon çekirdeğinin saymakla bitmeyen muh..

Muhteşem bir ürün olan limonun hem kabuğu hem de çekirdeği şifa saçıyor. Limon çekirdeklerini ayıkla..
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Gelen mesaj hayatını kararttı! Cep telefonu kullananlar dikkat
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Gelen mesaj hayatını kararttı! Cep telefonu kullananlar dikkat

Vatandaşları fark farklı yöntemlerle tuzağa düşüren fırsatçılar, bu kez de borsada yatırım yapmak isteyen bir öğretmeni hedef olarak seçti. ..
‘Bunu unutma’ Sinan Engin Ronaldo’yu yerin dibine batırdı
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‘Bunu unutma’ Sinan Engin Ronaldo’yu yerin dibine batırdı

Tüm dünyadan ünlü isimlerin destek açıklaması yapmasına rağmen Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'deki deprem felaketine sessiz kalmasına tepki g..
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Halil Konakcı'dan Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın evlat edinme konusundaki hutbesine, ahlak dışı sözlerle cevap veren Fatih Altaylı'ya bir tepki de Halil Konakc..
Akşener'in CHP'ye hakareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan toplantı kararı
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Akşener'in CHP'ye hakareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan toplantı kararı

İyi Parti lideri Meral Akşener’in CHP'li kurmaylar ile ilgili 'geri zekâlılık ve ahmaklık' hakaretlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal K..
İzleyenler şaşkına döndü! Asfalt depremde böyle açılıp kapandı
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İzleyenler şaşkına döndü! Asfalt depremd..

Hatay’da deprem anında asfaltın açılıp kapandığı görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli me..
Herkesin yüreği ağzında! Havalar ısınınca olmaya başladı
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Herkesin yüreği ağzında! Havalar ısınınc..

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte çığlar düşmeye başladı.
Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku paniği! İki kişi hastaneye kaldırıldı
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Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku pa..

Kilis'te bir caddede yükselen koku paniğe neden oldu. Kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle bazı e..
Uzmanlar o bölgeye dikkat çekip uyardı: Tam 170 yıldır suskun
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Uzmanlar o bölgeye dikkat çekip uyardı: ..

Manisa'nın Spil Dağı etekleri boyunca pek çok yerleşim yerinin altından geçen "Manisa Fayı"nın yakla..
Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku paniği! İki kişi hastaneye kaldırıldı
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Deprem felaketi yaşanan Kilis'te koku pa..

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin etkilediği illerden Kilis'te koku paniği ..
O ilimizdeki tedirgin eden gelişme! 15 metre çekilen deniz suyu 20 gündür normale dönmedi
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O ilimizdeki tedirgin eden gelişme! 15 m..

Muğla'nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.
O ilimizde tedirgin eden gelişme! 15 metre çekilen deniz suyu 20 gündür normale dönmedi
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O ilimizde tedirgin eden gelişme! 15 met..

Muğla'nın Akyaka sahilinde 15 metre çekilen deniz suyu, 20 gündür aynı seviyede duruyor.
Park halindeki motosikleti böyle çaldılar
Yerel

Park halindeki motosikleti böyle çaldıla..

İstanbul'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları..
Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Konteyner Çarşı'ımızı tamamlıyoruz
Hayat-Aktüel

Başkan Büyükkılıç: Rekor bir sürede Kont..

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ..
Enkaz altında hayatını kaybetmişti! AK Parti Milletvekili Yakup Taş'la ilgili acı detay ortaya çıktı
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Enkaz altında hayatını kaybetmişti! AK P..

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük hasar gören ve binlerce insanın öldüğü Adıyaman'da A..
Türk vatandaştan müthiş icat Deprem uyarı zili çıktı
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Türk vatandaştan müthiş icat Deprem uyar..

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve binlerce insanın ölümüne neden olan depremin ardından İç Anadolu’d..
Hatay için seferberlik sürüyor
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Hatay için seferberlik sürüyor

Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanlarının oluşturulması ve se..
Deprem dağdan kopan dev kayaları yollara taşıdı
Yerel

Deprem dağdan kopan dev kayaları yollara..

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, dağlardaki de..
Deprem dağdan kopan dev kayaları yollara taşıdı
Gündem

Deprem dağdan kopan dev kayaları yollara..

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, dağlardaki de..
Annesi kar topu oynamalarına izin vermeyince depreme uykuda yakalanan genç kız korku dolu anları anlattı
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Annesi kar topu oynamalarına izin vermey..

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem sonrası enkazdan sağ olarak kurtarılan Suriye uyruklu 16 ..
Havadan görüntülendi! İki depremin ardından Kahramanmaraş'ın son hali
Yaşam

Havadan görüntülendi! İki depremin ardın..

7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin etkilediği Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi...
Otomobili dereye düştü! Çıkaramayınca bakın ne yaptı
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Otomobili dereye düştü! Çıkaramayınca ba..

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şükrü Ş.’nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düşt..
İnsanların hayatını riske attılar! İşte İhanetin belgesi
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İnsanların hayatını riske attılar! İşte ..

Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüme dava açarak süreci aksatan CHP ve diğer muhalefet partileri..
Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde
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Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir ke..

6 Mart Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye on binlerce vatandaşını kay..

Evde en güvenilir oda belli oldu! İşte deprem esnasında yapmanız gerekenler
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Evde en güvenilir oda belli oldu! İşte d..

Deprem esnasında evin güvenli bölgelerini bilmek ve buna uygun hareket etmek alınabilecek en önemli ..
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