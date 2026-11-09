Ünlü oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 1997 yılındaki kuruluşundan itibaren sanat kadrosunda yer alan usta oyuncu Şafak Karali'den acı haber geldi. Tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve televizyon projeleriyle de tanınan Karali, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK

Şafak Karali için 10 Kasım Salı günü saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.

TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

15 Temmuz 1969'da Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1993 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Karali, 1997'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluş kadrosuna katıldı.

Sanatçı, kariyeri boyunca "Hamlet", "Kösem Sultan", "İçerdekiler", "Derviş ve Ölüm", "Kılıçarslan" ve "Sinan" gibi çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı. Karali, 2025 yılında sahnelenen "Sinan" oyununda Mimar Sinan karakterini canlandırdı.

AVRUPA YAKASI VE KARADAYI'DA DA ROL ALDI

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da yer alan Karali, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Abidin karakterini canlandırdı.

"Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmlerinde rol alan oyuncu, "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

CEZAEVLERİNDE TİYATRO ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜ

Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği yapan Karali, cezaevlerinde mahkûmlar ve çocuklarla tiyatro çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarından edindiği deneyimleri "Şafaktan" adlı kitabında anlatan sanatçı, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.