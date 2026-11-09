  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’da skandal firar! Essen’de 17 yıl hapis cezası bulunan mahkum elektrikli scooter ile kaçtı! Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!” Üniversite kampüsünde silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var Mısır'da iki tren çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Trabzonspor deplasmanda güldü Devlet aklı sonuç verdi, terörün kökü kazınıyor! Irak ve Türkiye’den Sincar’da tarihi mutabakat! Gözyaşları içinde anlattı: 8 kişinin katili cipimizi gasp etti! Ecelimle burun buruna geldim Devletimizin şefkat ve kudret eli Ulus’ta! Kadim maneviyat korunuyor, metruk yapılara neşter vuruluyor! Tarihi kardeşliğin simgesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Şuşa Kalesi'nde! Yunanlıların Türk hezeyanları yine zirvede! Müftülük logosundan akıl almaz suçlama
Gündem Ünlü oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti
Gündem

Ünlü oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ünlü oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçılarından, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şafak Karali, 57 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda önemli yapımda rol alan sanatçı, son olarak sahnede Mimar Sinan karakterine hayat vermişti.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 1997 yılındaki kuruluşundan itibaren sanat kadrosunda yer alan usta oyuncu Şafak Karali'den acı haber geldi. Tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve televizyon projeleriyle de tanınan Karali, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK

Şafak Karali için 10 Kasım Salı günü saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.

TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

15 Temmuz 1969'da Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1993 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Karali, 1997'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kuruluş kadrosuna katıldı.

Sanatçı, kariyeri boyunca "Hamlet", "Kösem Sultan", "İçerdekiler", "Derviş ve Ölüm", "Kılıçarslan" ve "Sinan" gibi çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı. Karali, 2025 yılında sahnelenen "Sinan" oyununda Mimar Sinan karakterini canlandırdı.

AVRUPA YAKASI VE KARADAYI'DA DA ROL ALDI

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da yer alan Karali, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Abidin karakterini canlandırdı.

"Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmlerinde rol alan oyuncu, "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde de izleyici karşısına çıktı.

CEZAEVLERİNDE TİYATRO ÇALIŞMALARI YÜRÜTTÜ

Oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği yapan Karali, cezaevlerinde mahkûmlar ve çocuklarla tiyatro çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu çalışmalarından edindiği deneyimleri "Şafaktan" adlı kitabında anlatan sanatçı, 2003 yılında Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Sanatçı Alpay'ın cenaze programı belli oldu
Sanatçı Alpay'ın cenaze programı belli oldu

Kültür - Sanat

Sanatçı Alpay'ın cenaze programı belli oldu

Usta Sanatçı Süleyman Saim Tekcan vefat etti
Usta Sanatçı Süleyman Saim Tekcan vefat etti

Kültür - Sanat

Usta Sanatçı Süleyman Saim Tekcan vefat etti

21 Ekim 2004: Hasan Nail Canat'ın vefatı (Milli Tiyatrocu, Sanatçı, Şair)
21 Ekim 2004: Hasan Nail Canat'ın vefatı (Milli Tiyatrocu, Sanatçı, Şair)

Tarih

21 Ekim 2004: Hasan Nail Canat'ın vefatı (Milli Tiyatrocu, Sanatçı, Şair)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23