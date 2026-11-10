T.C. KULU İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/195 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 604 Ada, 1 Parsel, 15 Nolu Bağımsız Bölüm Konya ili Kulu İlçesi Karşıyaka Mahallesi 604 ada 1 parsel üzerinde 5 katlı betonarme kargas bir bina bulunmaktadır. Davı konusu taşınmaz 4.kat 15 bağımsız bölüm nolu 3+1 daire 1 oturma odası; 1 ebeveyn yatak odası, 1 salon ve 1 misâfir odası, 1mutfak, 1 banyo, ve 1 wc den oluşmaktadır, Konut olarak kullanılan daire ısınma şekli doğalgaz olup bina asansörlüdür. Daire dış kapısı çelik kapı olup dava konusu daire tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz yüzölçümü, mevkii ve konumu itibarı ile iyi derece durumdadır. İlçe merkezine 2 km, Ankara-Çayma yoluna 650m, Kulu Bölge Devlet Hastanesine 7 km mesafededir. Çevresindeki emsal nitelikli taşınmazlar ile aynı özelliğe sahiptir. Taşınmazın kısıtlılık durumu bulunmamaktadır. Her türlü belediye, ulaşım, haberleşme hizmetlerini alabilmektedir. 5-10 yıllık bir binadır. Daire brüt alanı 155 m2 ,net alanı 120 m2 dir.

Adresi : Karşıyaka Mahallesi, Öğretmenevleri Caddesi, 4. Kat, 38/15Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 120 m2

Arsa Payı : 7744/100027

İmar Durumu :Kulu Belediye Başkanlığı’nın İmar Durum Belgesine göre dava konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 5 kat Mesken Sahası içerisinde kalmaktadır. İmar parametreleri; E:1.5,Taks:0.30, hmaks:15.50 kat olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:50

04/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02587717