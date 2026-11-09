Destici'den başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesi ve 13 işçinin yaralanmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Destici, enkaz altında bulunan işçilere bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına yaralanan ve faciadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabıhak milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, afet ve felaketten muhafaza eylesin."