Mehmet Şimşek'ten ürküten açıklama: Umarım uzun sürmez

Şimşek, "Şunu söylemem gerekiyor ki, en çok etkilenen ülkeler burada GCC ülkelerinden bahsediyorum, Körfez ülkelerinden bahsediyorum. Onların kaynakları mevcut. Yani toparlanma çok daha hızlı olabilir. Çünkü dediğimiz gibi fiskal alanlarda bulunmakta, ellerinde yeterli kaynak da bulunmakta. Ama İran bir soru işareti. Eğer hiçbir şekilde kalıcı barış olmazsa, savaş aynı zamanda bölgeyi yeniden şekillendireceği bilinen bir şey. Ve herkes de bildiği üzere hem bölge içerisinde hem bölge dışında şunu düşünmeye başladı aslında. Nasıl bağlılıkları ya da bağımlılıklardan kurtulabiliriz? Bu risklerden nasıl kurtulabiliriz? Mesela bir Hürmüz Boğazı'na bağlıysanız, bir geçiş noktasına bağlıysanız, bu nasıl bir sorun oluşturuyor? Çünkü orası bir kilit nokta ve bu daha fazla bölgesel ekonomik entegrasyonlar olmasını sağlayacak. Bunun için daha fazla tabii ki de konuşma yapacağız" dedi.