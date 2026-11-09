  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan dünyayı sarsacak Ukrayna açıklaması! Savaş bitecek, sınırlar değişecek Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu O şehirde facia: Motosiklet sesinden korkan 103 koyun telef oldu! Muhammed Seyfullah Maden'den Fatih Erbakan'a sert tepki: Neden karşı çıkıyorsunuz? Ali Karahasanoğlu'ndan Azerbaycan'a kardeşlik mesajı: Başörtü yasağını kaldırın! Karabağ Zaferi'nde Türkiye-Azerbaycan kardeşliği’ Hangi gazete nasıl gördü? Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor 60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı
Gündem Kadıköy’de trafik magandalarına operasyon! Araçların önünü kesen 3 kişi gözaltında!
Gündem

Kadıköy’de trafik magandalarına operasyon! Araçların önünü kesen 3 kişi gözaltında!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kadıköy’de trafik magandalarına operasyon! Araçların önünü kesen 3 kişi gözaltında!

Kadıköy'de seyir halindeki araçların önünü kesip trafiği aksatan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da Cemil Topuzlu Caddesi’nde bir grubun araçların önünü keserek trafiği engellediği ve çevreye rahatsızlık verdiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

 

Olaya karışan aracı plaka bilgilerinden tespit eden ekipler, kimliklerini belirledikleri C.G, E.F.F. ve F.M'yi gözaltına aldı.

 

Şüphelilerin, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçları kapsamında yürütülen işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama
Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama

Gündem

Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebinin altındaki flaş detaylar!
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebinin altındaki flaş detaylar!

Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebinin altındaki flaş detaylar!

İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama
İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama

Gündem

İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23