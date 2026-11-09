Kadıköy’de trafik magandalarına operasyon! Araçların önünü kesen 3 kişi gözaltında!
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Kadıköy'de seyir halindeki araçların önünü kesip trafiği aksatan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da Cemil Topuzlu Caddesi’nde bir grubun araçların önünü keserek trafiği engellediği ve çevreye rahatsızlık verdiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Olaya karışan aracı plaka bilgilerinden tespit eden ekipler, kimliklerini belirledikleri C.G, E.F.F. ve F.M'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçları kapsamında yürütülen işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.