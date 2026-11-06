İGE, Sürdürülebilir İhracatı Yeni Destek Paketiyle Güçlendirecek

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), ihracatçıların yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla İGE Sürdürülebilirlik Destek Paketi’ni hayata geçirdi. İGE’nin özkaynaklarına dayalı kefalet desteği sunduğu paket kapsamında, toplam 5 milyar TL tutarında krediye kefalet sağlanması hedefleniyor. KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılar, 50 milyon TL’ye kadar kredi ihtiyaçları için 24 aya varan vadelerle kefalet desteğinden yararlanabilecek.



İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla teminat ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE), yeni paketiyle yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik finansmanı için sağladığı desteği genişletiyor. Teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte güçlük çeken ihracatçılara yönelik hazırlanan paket kapsamında, Türk lirası, ABD doları ve avro cinsinden nakdi kredilerin yanı sıra Türk lirası reeskont kredilerine de kefalet sağlanıyor.





Fatih Tuğrul Topaç: “Yeşil dönüşümün finansmanında ihracatçılarımızın yanındayız.”

İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, yeni destek paketine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Uluslararası ticarette sürdürülebilirlik kriterlerinin giderek daha belirleyici hale gelmesi, ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yatırımlarını ve bu alandaki finansman ihtiyaçlarını artırıyor. İGE olarak, teminat yetersizliği yaşayan ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. İGE Sürdürülebilirlik Destek Paketi’mizle de yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik faaliyetleri için kullanılacak kredilere kefalet sağlayarak ihracatçılarımızın uzun vadeli rekabet gücünü desteklemeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımızın değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni destek mekanizmaları geliştirmeyi sürdüreceğiz.”





Sürdürülebilirlik kriterlerinden en az birini karşılayan ihracatçılar yararlanabilecek

İGE Sürdürülebilirlik Destek Paketi›nden, belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerinden en az birini karşılayan KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçılar yararlanabilecek. Bu kapsamda GREENTİM raporuna sahip, Greendeks sertifika notu C ve üzerinde olan, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında raporu bulunan veya Ticaret Bakanlığı’ndan Responsible statüsü kazanmış ihracatçılar destekten faydalanabilecek. Ayrıca yeşil dönüşüm amacıyla uluslararası fon kaynağı bulunan bankalar aracılığıyla kredi kullanacak ihracatçılar da paket kapsamında yer alıyor.



Başvurular bankalar aracılığıyla yapılacak

İGE Sürdürülebilirlik Destek Paketi’ne 31 Aralık 2027 tarihine kadar bankalar aracılığıyla başvuru yapılabilecek. Paket hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşullarına ise İGE’nin web sitesindeki İGE Sürdürülebilirlik Destek Paketi sayfasından ulaşılabilir.



