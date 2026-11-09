Canlı doğrulandı: İlaçlara dönüşüyor! Dünyaca ünlü dergi listeyi yayınladı! Psilosibinin beyni çözüldü

Araştırma ekibinin lideri Prof. Yi Zuo, elde edilen verilerin psilosibinin beyni rastgele bağlamadığını, doğrudan kronik stresin yıprattığı hasarlı sinir devrelerini hedef alıp onardığını gösterdiğini açıkladı. Bu keşif sayesinde, hastaları saatler süren ağır bilinç değişikliklerine ve halüsinasyonlara sokmayan, klinik gözetim veya hastanede yatış gerektirmeyen yeni nesil antidepresan ilaçların tasarlanmasının önü açıldı. Tıp dünyası ve nörobilim çevreleri, son yıllarda geleneksel tedavi yöntemlerinin dışına çıkan sıra dışı bir bileşiği mercek altına alıyor: Psilosibin. Halk arasında "sihirli mantarlar" (magic mushrooms) olarak bilinen bazı doğal mantar türlerinde bulunan bu organik bileşik, hem güçlü halüsinojenik etkileriyle hem de modern psikiyatrideki tedavi potansiyeliyle gündemden düşmüyor. Peki, dünya genelinde klinik araştırmalara konu olan psilosibin nedir, vücutta nasıl çalışır ve hangi riskleri barındırır? İşte detaylar... Psilosibin Nedir ve Nasıl Çalışır? Psilosibin, belirli mantar türlerinde doğal olarak yetişen, insan bilincini ve algısını doğrudan değiştirebilen güçlü bir psikoaktif ve halüsinojenik bileşiktir. Kimyasal yapısı, insan beyninde ruh halini, uykuyu ve algıyı düzenleyen serotonin hormonu ile şaşırtıcı bir benzerlik gösterir. Vücuda alındıktan sonra karaciğerde işlenen bu madde, psilosin adı verilen aktif bir bileşiğe dönüşür. Kan yoluyla beyne ulaşan psilosin, serotonin reseptörlerine bağlanarak beynin normal işleyişini geçici olarak askıya alır. Bu durum, beynin normalde birbiriyle doğrudan iletişim kurmayan farklı bölgeleri arasında yoğun ve yeni bağlar kurulmasına yol açar. Psilosibin Etkileri Nelerdir? Psilosibin kullanımı, merkezi sinir sistemi üzerinde çok kısa sürede derin değişimler meydana getirir. Kişiden kişiye ve alınan doza göre değişen temel psilosibin etkileri şunlardır: • Algıda Yoğun Çarpılmalar: Renklerin çok daha parlak görünmesi, seslerin şekillere dönüşmesi (sinestezi) ve gerçek dışı görsel illüzyonlar. • Zaman ve Mekan Algısının Yitirilmesi: Zaman akışının tamamen durduğu veya saatlerin dakikalara dönüştüğü hissi. • Derin Duygusal Dalgalanmalar: Kişide aşırı coşku, huzur ve evrenle bütünleşme hissi yaratabileceği gibi; ani korku, panik, paranoid düşünceler ve kabus benzeri bir deneyim (bad trip) de tetiklenebilir.