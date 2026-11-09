Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

"Rakam söylemek aslında çok doğru olmuyor; şimdi bir rakamı telaffuz ediyoruz ama tabii ki bu komisyon görüşmeleriyle biliyorsunuz ki sonuçlanacak. O komisyon görüşmelerinden çıkan rakamlar farklı olabiliyor. Bu arada şunu da belirtelim; bu seneki komisyon toplantılarında Türk-İş katılmayacağını söylemişti. Henüz o konuda da bir netleşme yok. Şu anda komisyon toplantılarının gidişatına dair de herhangi bir netlik yok. Onun da altını çizmek gerekiyor. O da çok önemli bir konu. Ama rakamın ben 0'ların üzerinde olacağını düşünüyorum."