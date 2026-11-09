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Ekonomi
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Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

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Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı. Bal oran vererek, "Bunun altı söz konusu olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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#1
Foto - Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

2027 yılı asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken çalışanların gündeminde zam oranına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu öngörüleri, yeni ücretin belirlenmesinde belirleyici başlıklar arasında yer alıyor.

#2
Foto - Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, mevcut ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, 2027 yılı asgari ücret zammının yüzde 30'un altında kalmasını beklemediğini ifade etti. Bal, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni ücret için olası zam oranlarını ve masadaki senaryoları değerlendirdi.

#3
Foto - Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

İşte Bal'ın o açıklamaları:"Geçen sene yapılan görüşmelerde hedeflenen enflasyon üzerinden yapılmıştı. Yüzde 30 civarında bir zam yapılmıştı. Şu anda da Merkez Bankası'nın beklentisi 29.6 seviyesinde. Tabii bu ayki enflasyonun biraz daha yüksek gelmesi sebebiyle belki 30'lar seviyesine de enflasyon çıkacak gibi gözüküyor. 30'lar civarında olacak. Bu çerçevede düşündüğümüzde enflasyonun üzerinde veya enflasyon civarında bir zam olacak gibi gözüküyor. Yani yüzde 30'un altında olmayacak bir zam şu anda söz konusu."

#4
Foto - Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

Bu şekilde olduğu zaman da yine açlık sınırının altında kalıyor aslında. Burada bir psikolojik sınır var açlık sınırı. Şu anda 38.000 liranın da üzerine çıktı biliyorsunuz ki. Yıl sonuna kadar bunun 39.000'ler seviyesine gelmesini bekliyoruz zaten. Tabii bu açlık sınırı 39-40.000 liraya çıktığı için de asgari ücretin de bu rakamın üzerinde olmasını herkesin talebi zaten. En azından bu rakamın üzerinde olması."

#5
Foto - Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

"Rakam söylemek aslında çok doğru olmuyor; şimdi bir rakamı telaffuz ediyoruz ama tabii ki bu komisyon görüşmeleriyle biliyorsunuz ki sonuçlanacak. O komisyon görüşmelerinden çıkan rakamlar farklı olabiliyor. Bu arada şunu da belirtelim; bu seneki komisyon toplantılarında Türk-İş katılmayacağını söylemişti. Henüz o konuda da bir netleşme yok. Şu anda komisyon toplantılarının gidişatına dair de herhangi bir netlik yok. Onun da altını çizmek gerekiyor. O da çok önemli bir konu. Ama rakamın ben 0'ların üzerinde olacağını düşünüyorum."

#6
Foto - Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

"Yani yüzde 30 civarı senaryolar gerçek bir senaryo. Çünkü enflasyonun da zaten geldiği nokta bu noktalarda ve asgari ücretli çalışanın da alım gücünü koruması gerekiyor özellikle. Tabii asgari ücret ülkemizde sadece asgari ücretliyi de ilgilendirmiyor. Aynı zamanda asgari ücret ve bir katına kadar olan neredeyse ücretlerin tamamı asgari ücret oranında arttırılıyor. Bu da iş gücü piyasasının u'ine denk geliyor. Yani toplam çalışanların yaklaşık u civarındaki kısmı asgari ücretten direkt olarak etkileniyor."

#7
Foto - Canlı yayında asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı: Bu rakamın altın söz konusu olmaz

"Asgari ücret 2026 yılı için halen net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde net ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL civarına çıkabileceği hesaplanıyor." KAYNAK: TGRT HABER

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