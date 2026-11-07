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Gündem Rusya'dan beklenmedik karar: Türk devini reddettiler
Gündem

Rusya'dan beklenmedik karar: Türk devini reddettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Rusya'dan beklenmedik karar: Türk devini reddettiler

Rusya'daki mahkeme, Anadolu Sigorta tarafından Türkiye'de yaşanan gemi kazası nedeniyle açılan tazminat davasını karara bağladı. Mahkeme, sigorta şirketinin tazminat talebini reddetti.

Moskova Tahkim Mahkemesi, Türk sigorta şirketi Anadolu Sigorta’nın Rus armatör SMP (Severnoye Morskoye Parohodstvo – Kuzey Deniz Nakliyatı) ile VSK sigorta şirketine karşı – bir Türk limanındaki çatışmayla ilgili – açtığı tazminat davasını reddetti.

Rus basınından edindiği bilgiye göre; Anadolu Sigorta, karşı taraftan 3 milyon dolar tazminat talep ediyordu. Eylül 2026’daki duruşmada davacı taraf, talep edilen tutarı düşürerek faizler hariç 1.3 milyon doların üzerinde bir miktarın tahsil edilmesini istemişti.

 

Olayın geçmişi ve tarafların iddiaları

 Dava, SMP’ye ait genel kargo gemisi Viktor Zabelin ile İstanbul merkezli Sky Time Shipping filosunda bulunan Sky Time adlı genel kargo gemisinin bir Türk limanında bağlı olduğu sırada çıkan fırtınada çatışması sonucu açıldı.

 

 Türk sigorta şirketi Anadolu Sigorta, kazanın sorumluluğunun her iki geminin kaptanında da olduğunu belirterek Türk gemi sahibine ödediği tazminatın yarısını karşı tarafın karşılaması gerektiğini savundu. Rus sigorta şirketi VSK ise kazada Viktor Zabelin gemisinin herhangi bir kusurunun bulunmadığını, Türk gemisinin halatlarının koparak Rus gemisine birkaç kez çarptığını ileri sürdü.

Moskova Tahkim Mahkemesi, yapılan son duruşmada Türk tarafının bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki talebini kabul etmeyerek davayı reddetti.

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