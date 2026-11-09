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Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu

ABD Merkez Komutanlığı, kritik noktada ilerleyen Türk gemisini hedef aldı. Saldırı sonrası 22 mürettebat kurtarıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu

Haberdenizde'de yer alan habere göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a uygulanan deniz ablukasını ihlal ettiği iddiasıyla St. Kitts ve Nevis bayraklı ve Türk sahipli M/V Huda adlı dökme yük gemisini Umman Körfezi’nde vurduğunu bildirdi.

#2
Foto - Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu

Görüntülere göre; ABD askeri hava aracından geminin kıç bölümüne hassas güdümlü mühimmat fırlatılırken, 22 mürettebat Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafız Güçleri tarafından kurtarıldı.

#3
Foto - Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu

Tahliyenin BAE Khor Fakkan’ın yaklaşık 18 deniz mili doğusunda gerçekleştirildiği, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu

1999 inşa, 159 metre uzunluğunda ve 24.993 dwt’lik geminin herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığı belirtildi.

#5
Foto - Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu

Geminin İstanbul merkezli Nour Elhuda Shipping adlı şirketin filosunda bulunduğu bildirildi.

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