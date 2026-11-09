Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu
ABD Merkez Komutanlığı, kritik noktada ilerleyen Türk gemisini hedef aldı. Saldırı sonrası 22 mürettebat kurtarıldı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Komutanlığı, kritik noktada ilerleyen Türk gemisini hedef aldı. Saldırı sonrası 22 mürettebat kurtarıldı. İşte detaylar...
Haberdenizde'de yer alan habere göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a uygulanan deniz ablukasını ihlal ettiği iddiasıyla St. Kitts ve Nevis bayraklı ve Türk sahipli M/V Huda adlı dökme yük gemisini Umman Körfezi’nde vurduğunu bildirdi.
Görüntülere göre; ABD askeri hava aracından geminin kıç bölümüne hassas güdümlü mühimmat fırlatılırken, 22 mürettebat Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafız Güçleri tarafından kurtarıldı.
Tahliyenin BAE Khor Fakkan’ın yaklaşık 18 deniz mili doğusunda gerçekleştirildiği, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1999 inşa, 159 metre uzunluğunda ve 24.993 dwt’lik geminin herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığı belirtildi.
Geminin İstanbul merkezli Nour Elhuda Shipping adlı şirketin filosunda bulunduğu bildirildi.
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