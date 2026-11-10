Savaşın sonu geldi mi? Trump'tan dikkat çeken yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından İran’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika’nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız” dedi.

İsrail’in ve Orta Doğu’daki ülkelerin İran’dan gelebilecek tehditlere karşı korunduğunu savunan Trump, ABD’nin koşulların değişmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğunu, ancak şu aşamada böyle bir gelişmeyi olası görmediğini belirtti.

"Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerlerinin" ABD'nin İran'a karşı oluşturduğu "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni görev gücünün ve deniz ablukasının devam etmesinden yana olduğunu aktaran Trump, "Hepsi, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu, pazarlığa kapalı bir konudur." dedi.

Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ABD'nin "harekete geçmeye hazır" olduğunu belirterek, şu an için böyle bir durumun gerçekleşmesinin "pek olası görünmediğini" ifade etti.

İsrail ve tüm Orta Doğu'nun, İran'dan gelebileceğini söylediği tehlike ve tehditlere karşı korunduğunu kaydeden Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız. Bu askeri sürecin sonunda hem ABD halkı hem de dünya çok daha güvenli bir hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücünün kurulduğunu duyurmuştu.

Görev gücünün, "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'a kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümetine bağlı kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışacağı bildirilmişti.