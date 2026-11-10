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Dünya Savaşın sonu geldi mi? Trump'tan dikkat çeken yorum
Dünya

Savaşın sonu geldi mi? Trump'tan dikkat çeken yorum

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Savaşın sonu geldi mi? Trump'tan dikkat çeken yorum

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran konusunu görüşen ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın sona ermesi yönünde ilerleme gördüklerini açıkladı. Trump, bölgedeki koşulların değişmesi halinde ABD’nin harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından İran’la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika’nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız” dedi.

İsrail’in ve Orta Doğu’daki ülkelerin İran’dan gelebilecek tehditlere karşı korunduğunu savunan Trump, ABD’nin koşulların değişmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğunu, ancak şu aşamada böyle bir gelişmeyi olası görmediğini belirtti.

"Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerlerinin" ABD'nin İran'a karşı oluşturduğu "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni görev gücünün ve deniz ablukasının devam etmesinden yana olduğunu aktaran Trump, "Hepsi, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu, pazarlığa kapalı bir konudur." dedi.

Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ABD'nin "harekete geçmeye hazır" olduğunu belirterek, şu an için böyle bir durumun gerçekleşmesinin "pek olası görünmediğini" ifade etti.

İsrail ve tüm Orta Doğu'nun, İran'dan gelebileceğini söylediği tehlike ve tehditlere karşı korunduğunu kaydeden Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız. Bu askeri sürecin sonunda hem ABD halkı hem de dünya çok daha güvenli bir hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücünün kurulduğunu duyurmuştu.

Görev gücünün, "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'a kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümetine bağlı kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışacağı bildirilmişti.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

TRUMP DÜNYAYA BARIŞ MI GETİRİYOR, YOKSA DÜNYAYI KENDİSİNDEN Mİ BIKTIRIYOR? Dünya Trump'ın açıklamalarından yoruldu! Bir gün savaş bitti diyor, ertesi gün yeniden saldırmaya hazır olduklarını söylüyor. Peki bu savaşın bedelini kim ödüyor? Dünya siyasetinde öyle bir dönemden geçiyoruz ki insan, devlet yönetmenin ne anlama geldiğini, dünya lideri olmanın nasıl bir sorumluluk gerektirdiğini yeniden sorguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşıyla ilgili açıklamalarına bakın. Bir gün çatışmanın sona ermek üzere olduğunu söylüyor, ertesi gün şartların değişmesi hâlinde yeniden saldırıya geçmeye hazır olduklarını açıklıyor. Katar Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından da savaşın sona ermesi yönünde olumlu gelişmeler gördüğünü ifade ediyor. Ancak aynı açıklamalarda askerî seçenekleri de masada tutuyor. İnsan sormadan edemiyor: Sayın Trump, savaş dediğiniz şey bir bilgisayar oyunu mu? Bir düğmeye basıp saldıracak, başka bir düğmeye basıp savaşı bitireceksiniz! Peki ya hayatını kaybeden insanlar? Evlerinden, yurtlarından olan aileler? Çocuklarının cesedini enkazların altında arayan anne babalar? Onların hayatlarının geri dönüşü var mı? Trump'ın siyaset anlayışında güç, tehdit ve pazarlık dili ön plana çıkıyor. Bir taraftan barıştan söz ederken diğer taraftan askerî müdahale tehdidini sürdürmek, dünyaya güven vermek yerine belirsizlik ve endişe yayıyor. Bir ülkenin başkanı olmak, dünyanın geri kalanına istediğini yaptırabileceğini düşünmek değildir. Hele hele milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren meselelerde böylesine sorumsuz bir dil kullanmak hiç değildir. Bugün ABD'nin uluslararası alandaki politikaları ve Trump'ın açıklamaları pek çok ülkede sert eleştirilere konu oluyor. İnsanlar artık yalnızca Washington'un ne söylediğine değil, söyledikleriyle yaptıkları arasındaki uçuruma da bakıyor. Çünkü barıştan söz etmek başka, barışı gerçekten istemek ve bunun gereğini yerine getirmek başkadır. Dünya halklarının beklentisi çok açık: Tehdit değil güven, silah değil diplomasi, yıkım değil barış! Bir de işin ahlaki tarafı var. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmak, haklı olmanın ölçüsü değildir. Ekonomik ve askerî üstünlük, insan hayatının üzerinde bir hak vermez. Güçlü olmak başka, adaletli olmak başkadır. Bir ülkenin çıkarlarını savunmak adına başka ülkelerin insanlarını felakete sürüklemek hangi vicdana sığar? Bizim itirazımız Amerikan halkına değil; savaşın, işgalin, tehdidin ve sivillerin hayatını hiçe sayan politikalaradır. Çünkü hiçbir milletin çocuğu, başka bir devletin siyasi hesaplarına kurban edilmemelidir. Trump şunu iyi bilmeli: Dünya yalnızca Beyaz Saray'dan ibaret değildir. Washington'da verilen kararların acısını dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan çekiyor. Bugün savaşın gölgesinde yaşayan insanlar, yarın bu kararların ekonomik ve insani sonuçlarıyla da yüzleşiyor. Unutulmamalıdır ki devletlerin büyüklüğü yalnızca sahip oldukları silahlarla değil, insanlığa kattıkları değerlerle ölçülür. Tarih, nice güçlü imparatorluklar gördü; ancak hiçbir güç sonsuza kadar sürmedi. Mazlumun ahı, yoksulun gözyaşı, savaşta evladını kaybeden annenin feryadı hiçbir siyasi hesabın dışında tutulamaz. Trump bugün savaşın sona ermesinden söz ediyor. Biz de temenni ediyoruz ki silahlar gerçekten sussun, masum insanlar ölmesin, çocuklar korkuyla değil umutla uyansın. Fakat barış, bir başkanın basın toplantısında kurduğu birkaç cümleden ibaret değildir. Barış, saldırıların durması, tehditlerin sona ermesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve insanların güven içinde yaşayabilmesidir. Son sözümüz şudur: Dünya liderliği, dünyaya korku salmak değildir. Asıl liderlik, gücünü mazlumu ezmek için değil, mazlumu korumak için kullanabilmektir. Bir gün gelir, en güçlü orduların bile susturamadığı bir ses yükselir: Mazlumun ahı! O sesin karşısında ne makamın ne servetin ne de silahların bir hükmü kalır.
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