T.C. AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2025/161 Esas
DAVALILAR : 1- HAKAN YILDIZ T.C-64*******44
2- NAZLI YILDIZ T.C-64*******88
2- NAZLI YILDIZ T.C-64*******88
Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) istemli davasının yapılan yargılamasında;
Davacılar tarafından aleyhinize açılan tapunun haksız ele geçirilmesi nedeniyle tazminat davasında ön inceleme aşaması tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilmiş, bilirkişi raporu alınmış ve davacı vekili tarafından bilirkişi raporu doğrultusunda belirlenen değer üzerinden ıslah dilekçesi sunulmuştur. Adresinize tebligat yapılamadığından ıslah dilekçesinin tebliği ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İHTARAT (HMK m. 27 ve 177/2 ): Islah dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde beyanda bulunabileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.
Duruşma Günü: 12/01/2027 saat 09:45
#ilangovtr
Basın No: ILN02587789