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Gündem Trump'tan dünyayı sarsacak Ukrayna açıklaması! Savaş bitecek, sınırlar değişecek
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Trump'tan dünyayı sarsacak Ukrayna açıklaması! Savaş bitecek, sınırlar değişecek

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Trump'tan dünyayı sarsacak Ukrayna açıklaması! Savaş bitecek, sınırlar değişecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının yakında sona ereceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savaşın ardından Ukrayna'nın sınırlarının değişeceğini söyleyen Trump, “Savaşın bitmesinin tek nedeni de ben olacağım” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'in 60 Minutes programına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin barış anlaşmasına aracılık etmeye yakın olduğunu belirten Trump, savaşın sona ermesiyle Ukrayna'nın mevcut sınırlarında değişiklik yaşanacağını söyledi.

“SONUNDA SINIRLAR BİRAZ DEĞİŞMİŞ OLACAK”

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomatik yollarla çözülebileceğini belirten Trump, olası anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bence bunu çözüme kavuşturacağız. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Sonunda sınırlar biraz değişmiş olacak.”

Trump, Ukrayna'nın hangi bölgelerden taviz verebileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

“SAVAŞIN BİTMESİNİN TEK NEDENİ BEN OLACAĞIM”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki gerilimin barış görüşmelerini zorlaştırdığını belirten Trump, savaşın yakında sona ereceğine inandığını söyledi.

ABD Başkanı, “O savaşın biteceğine ve bunun yakında olacağına inanıyorum. Savaşın bitmesinin tek nedeni de ben olacağım” dedi.

“RUSYA'YA KARŞI BENDEN DAHA SERT DAVRANAN OLMADI”

Putin'in müzakereleri uzatıp uzatmadığı sorusuna cevap veren Trump, bu değerlendirmeye katılmadığını belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve ticari tedbirleri hatırlatan Trump, “Rusya'ya karşı benden daha sert olan hiç kimse olmadı” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Rus petrol ihracatına izin verilmesi yönündeki kararını savundu.

“AVRUPA SİLAHLARIN PARASINI TAM ÖDÜYOR”

ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğini sürdürdüğünü aktaran Trump, Avrupa ülkelerinin Amerikan silahlarını tam fiyatından satın aldığını vurguladı.

Trump, “Bunları Avrupa'ya tam fiyatıyla veriyorum, onlar da bize ödeme yapıyorlar” dedi.

STARLINK AÇIKLAMASI: “KİMİN KAPATTIĞINI BİLMİYORUM”

Ukrayna'nın Elon Musk'a ait Starlink uydu sistemine erişiminin kısıtlandığı yönündeki haberler de Trump'a soruldu.

ABD Başkanı, erişimi kimin engellediğini bilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Starlinklere erişimi kimin kapattığını size söyleyemem. Ancak onun (Musk'ın) nihayetinde tekrar açtığını ve böylece (Ukrayna'nın) sisteme erişebildiğini söyleyebilirim.”

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