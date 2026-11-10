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Dünya Nvidia CEO'su yatırımcıları yanıltma iddiasıyla mahkemelik oldu
Dünya

Nvidia CEO'su yatırımcıları yanıltma iddiasıyla mahkemelik oldu

Yeniakit Publisher
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Nvidia CEO'su yatırımcıları yanıltma iddiasıyla mahkemelik oldu

Nvidia ve CEO'su Jensen Huang hakkında, Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı. Davacı taraf zararların tazminini isterken Nvidia hisseleri 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybetti.

ABD'li çip üreticisi Nvidia ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang hakkında, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı.

California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı öne sürüldü.

Dilekçede, Nvidia'nın çiplerinin Çin'e yönlendirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamaları ile Jensen Huang'ın Megaspeed ile iş ilişkilerinin "normal" olduğuna ilişkin ifadelerinin yanıltıcı olduğu savunuldu. Söz konusu açıklamaların, Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisini açıklamaması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Davacı taraf, Nvidia ve Huang'ın söz konusu açıklamalarla şirketin itibarını ve gelecekteki ticari beklentilerini tehdit edebilecek ulusal güvenlik endişelerine yol açan bilgileri açıklamadığını savunarak yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etti.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli bir iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybederek günü 178,67 dolardan tamamlamıştı.

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