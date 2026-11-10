Suudi Arabistan’da iki kentte erken uyarı verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Abha ve Hamis Muşayt’ta olası bir tehlike nedeniyle erken uyarı sistemini devreye aldı. Müdürlük, kısa süre sonra iki kentte de tehlikenin geçtiğini duyurdu.
Suudi Arabistan’ın Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde erken uyarı sistemi devreye alınırken, Sivil Savunma Müdürlüğü bölge sakinlerinden resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi.
Müdürlük, ilk uyarıdan kısa süre sonra yayımladığı ikinci açıklamada tehlikenin geçtiğini bildirdi. Açıklamada halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yinelendi ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınılması istendi.
Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen kentlerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.
Açıklamada, halktan güvenlikleri için resmi makamların talimatlarına uymaları ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.