Berlin hattında savunma gerilimi!

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, zorunlu askerliğe dönükmesini gündeme taşırken, SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, buna gerek duyulmadığını açıkladı.

Almanya’da 1 Temmuz 2011 tarihinde son verilen “zorunlu askerlik” sistemine yeniden dönülmesi yine gündeme geldi. Hristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan koalisyon hükümeti, Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki (Bundeswehr) asker sayısının gönüllülük prensibi çerçevesinde artırılmasını karara bağladığı halde, bazı çevrelerden zorunlu askerlik uygulamasına dönülmesi de gündeme taşındı. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, X platformunda yaptığı paylaşımda, teçhizat ve altyapıya yapılan büyük yatırımların ve tedarik süreçlerinin önemli ölçüde hızlandırılmasının yeterli olmadığını belirtti. Söder, "Almanya, uzun zamandır olmadığı kadar büyük bir tehdit altında. Bu nedenle Bundeswehr'i daha da güçlendirmeliyiz" dedi ve ekledi: "Eğer demokrasimiz bizim için önemliyse, onu savunmak için de harekete geçmeliyiz. Dolayısıyla sonuç açık: Yeniden gerçek bir zorunlu askerlik sistemine ihtiyacımız var” dedi.

Zorunlu askerliğe gerek yok

SPD’li Savunma Bakanı Boris Pistorius ise “Bundeswehr” olarak bilinen Alman Silahlı Kuvvetlerindeki asker sayısı hedefine zorunlu askerliğe gerek duyulmadan ulaşılabileceğini söyledi.

CDU/CSU ve SPD hükümetinin hayata geçirdiği Askerlik Hizmetini Modernleştirme Yasası'nın gönüllülük esasına dayandığını hatırlatan Pistorius, "Şu anda yaklaşık 190 bin askerle son 13 yılın en yüksek seviyesindeyiz. Eğer bu seyir devam ederse, asker sayısını artırma konusunda bir sorun yaşamayız. Bu durumda, nasıl bir biçimde kurgulanırsa kurgulansın, zorunlu askerlik üzerine bir tartışmaya da gerek kalmaz" dedi. Bakan Pistorius hedefin 2035 yılına kadar Alman ordusundaki asker sayısının 255.000-270.000’e yükseltmek olduğunu da söyledi.