Bahçelievler'den sıfır atıkta örnek başarı! 1 ayda 1 milyon ambalaj geri kazanıldı

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bahçelievler Belediyesi, sıfır atık alanında geliştirdiği uygulamalarla yerel yönetimlere örnek olacak bir model ortaya koyuyor. Türkiye’nin COP31 sürecinde çevre politikaları ve sürdürülebilir şehircilik uygulamaları gündemdeki yerini korurken, Bahçelievler’de hayata geçirilen projeler çevresel kazanımları ekonomik faydayla birleştiriyor.

1 MİLYON AMBALAJ, 1 MİLYON TL ÖDEME

Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) uygulaması kapsamında Bahçelievler’deki üç Sıfır Atık Bankasında son bir ayda gerçekleştirilen manuel iade işlemleriyle 1 milyon ambalaj geri kazanıldı. İade yapan vatandaşlara toplam 1 milyon TL ödeme yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından sunulan hizmetten yalnızca ilçe sakinleri değil, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da yararlanıyor.

70 BİN TON ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Bahçelievler Belediyesi’nin kurumsal verilerine göre bugüne kadar 70 bin ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde 21 bin ton sera gazı salımının önlendiği, 119 milyon kilovatsaat elektrik ve 9,8 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığı bildirildi. Bu kazanımlar, sıfır atık çalışmalarının yalnızca çevre temizliğiyle sınırlı olmadığını, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması açısından da önemli sonuçlar ortaya koyduğunu gösteriyor.

ATIKLAR EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Belediyenin geliştirdiği Sıfır Atık Bankası ve BiKart uygulamasıyla geri dönüştürülebilir atıklar ekonomik değere dönüştürülüyor.

Vatandaşlar tarafından getirilen atıklar türlerine göre ayrıştırılıp tartılıyor. Karşılığında BiKart hesaplarına para puan yükleniyor. Biriken puanlar belediyenin sosyal tesislerinde ve Bizim Esnaf ağına dahil işletmelerde kullanılabiliyor.

Böylece çevreye duyarlı davranışlar teşvik edilirken yerel ekonomiye de katkı sağlanıyor.

22 MOBİL MERKEZ, 90 ATIK İLAÇ TOPLAMA NOKTASI

Bahçelievler Belediyesi, geri dönüşüm hizmetlerini mahalle ölçeğine taşıyarak vatandaşların atıklarını kolaylıkla teslim edebilmesini sağlıyor.

İlçe genelinde 22 mobil atık getirme merkezi, 90 atık ilaç toplama noktası ve birinci sınıf atık getirme merkeziyle hizmet veriliyor.

Özel donanımlı toplama araçlarıyla ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılarak düzenli şekilde toplanıyor.

ORGANİK ATIKLAR TOPRAĞA KAZANDIRILIYOR

Belediye, gıda israfının önlenmesi ve organik atıkların değerlendirilmesi konusunda da çalışmalar yürütüyor.

Pazar yerleri ve yemekhanelerden toplanan organik atıklar kompost tesisinde işlenerek toprağa kazandırılıyor. Elde edilen kompost, fide üretiminde kullanılıyor.

Bayat ekmek toplama sistemiyle de gıda israfının azaltılması hedefleniyor.

ÇOCUKLARA SIFIR ATIK BİLİNCİ

Sıfır Atık Akademisi aracılığıyla çocuklara ve gençlere çevre bilinci kazandırılması amaçlanıyor. Okullarda, atölyelerde ve eğitim programlarında atıkların ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve doğal kaynakların korunması konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

51 BİN 221 BAĞIMSIZ BİRİM YENİLENDİ

Bahçelievler Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik yaklaşımını kentsel dönüşüm ve afetlere dirençli kent hedefiyle birlikte ele alıyor.

Belediyenin paylaştığı güncel verilere göre ilçede 51 bin 221 bağımsız birim yenilenirken, 2019 yılından bu yana 6 bin binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İlçede ayrıca 177 afet toplanma alanı bulunurken, 150 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

HAKAN BAHADIR: HEDEFİMİZ DAHA TEMİZ, DAHA GÜVENLİ VE YAŞANABİLİR BİR BAHÇELİEVLER

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar; sıfır atık, kaynak verimliliği, çevre eğitimi ve afetlere dirençli şehircilik anlayışını ortak bir hedefte buluşturuyor.

Bahçelievler Belediyesi, çevreye duyarlı uygulamaları günlük yaşamın bir parçası haline getirerek hem bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı amaçlıyor.

Belediyenin sürdürülebilirlik yaklaşımı ise şu hedefte özetleniyor: “Daha temiz bir çevre, daha güvenli bir kent, daha yaşanabilir bir gelecek.”