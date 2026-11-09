Alman devinden flaş Balıkesir kararı: Büyük hamleyi duyurdular

Döhler'in Balıkesir yatırımı, klasik salça ve püre üretiminin ötesine geçerek ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında domates salçası ve püresi, domates sosu, baharatlı soslar, pizza ve makarna sosları ile biber salçası üretiminde kapasite artışına gidilecek. Bunların yanı sıra aromalı ve emülsifiye soslar, domates bazlı tanecikli soslar, meyveli ve meyvesiz hazırlık sosları, dondurulmuş meyve-sebze (IQF), baharat ve tatlandırıcı toz karışımları için yeni hatlar kurulacak. Hurma, kayısı, incir ve üzümsü meyvelerin işlenmesine yönelik ezme hatları, nişasta üretim hatları, pestil üretim kapasitesi, kazan sistemleri ile idari ve sosyal bina ilaveleri de yatırımın kapsamına alındı.