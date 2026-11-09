Alman devinden flaş Balıkesir kararı: Büyük hamleyi duyurdular
Türkiye'de faaliyet gösteren Alman gıda devi Döhler, Balıkesir'de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ünlü marka yatırımı artırma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de faaliyet gösteren Alman gıda devi Döhler, Balıkesir'de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ünlü marka yatırımı artırma kararı aldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye’de İzmir başta olmak üzere 7 fabrikayla faaliyet gösteren Alman gıda devi Döhler, Balıkesir’deki üretim üssünü büyütmek için 57 milyon euroluk yatırıma hazırlanıyor. Altıeylül Ovaköy’deki fabrikasında kapasite artışı ve yeni üretim hatları için ÇED sürecini başlatan şirket, kapalı üretim alanını 16 bin metrekareden 34 bin 411 metrekareye çıkaracak. Yatırımla birlikte 390 kişiye daha istihdam sağlanması ve toplam çalışan sayısının 570’e ulaşması planlanıyor
Almanya merkezli gıda bileşenleri üreticisi Döhler, Türkiye'deki büyüme stratejisi kapsamında Balıkesir'e büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde 7 fabrikası bulunan, İzmir'de de üretim faaliyetleri yürüten uluslararası şirket, Balıkesir Altıeylül'deki tesisinde 57 milyon euroluk kapasite artırımı ve ürün çeşitlendirme yatırımı için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. ÇED dosyasında güncel euro kurunun 54.77 TL olarak alındığı ve yatırımın 3 milyar 143 milyon 798 TL olduğu bilgisine de yer verildi.
ÇED başvuru dosyasına göre, 120 bin 827 metrekarelik toplam arazi üzerinde faaliyet gösteren tesisin mevcut 16 bin metrekarelik kapalı alanına 18 bin 411 metrekare daha eklenecek. Böylece fabrikanın toplam kapalı alanı 34 bin 411 metrekareye ulaşacak. Halihazırda 180 kişinin çalıştığı fabrikada kapasite artışı sonrasında 390 kişinin daha istihdam edilmesi ve tesisteki toplam çalışan sayısının 570'e ulaşması hedefleniyor.
Döhler'in Balıkesir yatırımı, klasik salça ve püre üretiminin ötesine geçerek ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında domates salçası ve püresi, domates sosu, baharatlı soslar, pizza ve makarna sosları ile biber salçası üretiminde kapasite artışına gidilecek. Bunların yanı sıra aromalı ve emülsifiye soslar, domates bazlı tanecikli soslar, meyveli ve meyvesiz hazırlık sosları, dondurulmuş meyve-sebze (IQF), baharat ve tatlandırıcı toz karışımları için yeni hatlar kurulacak. Hurma, kayısı, incir ve üzümsü meyvelerin işlenmesine yönelik ezme hatları, nişasta üretim hatları, pestil üretim kapasitesi, kazan sistemleri ile idari ve sosyal bina ilaveleri de yatırımın kapsamına alındı.
1838 yılında Almanya'da kurulan Döhler, Türkiye pazarında 1990'lı yıllardan bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket, 2005 yılında meyve suyu konsantresi ve püresi üreticisi Konfrut'u satın alarak Türkiye'deki büyümesini hızlandırdı. 2011 yılı sonunda Aroma Meyve Suları'nın Karaman'daki fabrikasını da bünyesine kattı. Karaman'daki tesisinde Ar-Ge merkezi ve aroma fabrikası yatırımları gerçekleştiren Alman şirket, Türkiye'de meyve-sebze konsantreleri, püreler, aromalar ve doğal renklendiriciler gibi geniş bir ürün grubunda üretim yapıyor. Döhler'in Karaman'da siyah havuç ve pancardan elde edilen doğal kırmızı ve mor renklendiricilerin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımı da bulunuyor.
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