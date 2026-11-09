Bir coğrafyayı okumak yaşamak ve geleceğe taşımak

Kapadokya’nın çok kültürlü geçmişini ve taş mimari mirasını günümüze taşıyan Mustafapaşa, korunmuş tarihi dokusu, özgün yaşam kültürü ve doğal çevresiyle bölgenin öne çıkan yerleşimlerinden biri. Orta Çağ’dan Osmanlı’ya ve erken Cumhuriyet dönemine uzanan yaklaşık 200 tescilli yapıya ev sahipliği yapan Mustafapaşa, 2021 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyleri” arasına seçilerek sahip olduğu kültürel ve turistik değeri uluslararası ölçekte de görünür kıldı.

Tarihin İçinde Üniversite

Bu özgün yerleşimin önemli özelliklerinden biri ise tarihi dokunun yalnızca korunması değil, gündelik yaşamın bir parçası olarak varlığını sürdürmesi. Kapadokya Üniversitesi de eğitim yaklaşımını bu yapının içinde şekillendiriyor. Üniversitenin merkez yerleşkesine ev sahipliği yapan Mustafapaşa’da tarihi yapılar eğitim ve idari amaçlarla yeniden işlevlendirilirken, yerleşke yeni yapılaşma yerine mevcut yapı stokunun değerlendirilmesini esas alan “yaygın kampüs” modeliyle gelişiyor. Böylece Mustafapaşa’nın sokakları, konakları ve tarihi yapıları aynı zamanda yaşayan bir üniversite ortamına dönüşüyor.

Kapadokya Modeli COP31’de

Bu yaklaşım, sürdürülebilir turizmin temelini oluşturan kültürel mirasın korunması, yerel yaşamın desteklenmesi ve ziyaretçi deneyiminin bulunduğu coğrafyanın özgün değerleriyle buluşturulması açısından da önemli bir örnek oluşturuyor. Üniversitenin Mustafapaşa’da yürüttüğü kültürel miras çalışmalarıyla tarihi yapıların hikâyeleri görünür hâle getiriliyor. Mustafapaşa’da somutlaşan bu sürdürülebilirlik yaklaşımı, Üniversitenin iklim eylemine yönelik çalışmalarıyla da bütünleşiyor. Bu birikim, 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında da farklı başlıklarla uluslararası platforma taşınacak. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras” başlıklı oturumda Kapadokya deneyimini paylaşacak olup, sürdürülebilir turizm, gastronomi, sıfır atık, iklim dayanıklılığı, güvenilir sürdürülebilirlik uygulamaları, araştırma ve veri temelli karar destek sistemleri odağındaki panel, oturum, stant ve dijital gösterimlerde akademisyenleriyle yer alacak. Prof. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk de COP31 programında Üniversiteyi temsil edecek.

Mustafapaşa’nın Lezzet Hafızası

Mustafapaşa’nın yaşayan kültürel mirası gastronomide de karşılık buluyor. Yerel ürünlerin, üretim kültürünün ve geleneksel mutfak bilgisinin hâlâ güçlü biçimde var olduğu yerleşimde bulunan Gorgoli Restoran, MICHELIN Rehberi seçkisinde yer alıyor. Rehber, Gorgoli’yi Mustafapaşa’nın yerel mutfak geleneği ve çevresindeki üretim kaynaklarıyla kurduğu ilişki üzerinden öne çıkarırken, restoranın menüsünde bölgenin ürünlerine ve geleneksel lezzetlerine verilen öneme dikkat çekiyor. Mustafapaşa’nın turizm ve gastronomiyle kurduğu bu güçlü bağ, Kapadokya Üniversitesinin eğitim ve araştırma alanlarıyla da bütünleşiyor. Turizm alanında destinasyon yönetimi, kültürel miras ve sürdürülebilirlik; gastronomide yerel ürünler, üretim kültürü ve bölgesel mutfak mirası üzerine yürütülen çalışmalar, öğrencilerin bulundukları coğrafyayı doğrudan deneyimlemelerine imkân sağlıyor. Üniversitenin havacılık alanındaki uygulamalı eğitim birikimi ise Kapadokya’nın turizm kimliğini farklı bir boyutta tamamlayan önemli uzmanlık alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tarih, Eğitim ve Sürdürülebilirlik

Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa’yı yalnızca merkez yerleşkesinin bulunduğu bir adres olarak değil; kültürel mirasın korunduğu, eğitimin gündelik yaşamla iç içe geçtiği ve sürdürülebilir turizmin yerel değerlerle birlikte geliştiği yaşayan bir öğrenme alanı olarak değerlendiriyor. Dünyanın en iyi turizm köylerinden birinde şekillenen bu yaklaşım, öğrencilerin tarihi bir yerleşimin içinde eğitim almasını sağlarken Mustafapaşa’nın korunmasına, tanıtılmasına ve bölgesel değerinin güçlendirilmesine de katkı sunuyor.