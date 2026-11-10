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Resmi İlanlar T.C. BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/482 Esas
02.11.2026

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik ilçesi Mezra Mahallesinde sınırlarında N39-C-25-C Pafta numaralı ve krokide A harfiyle sınırları belirtilen 2,110.74 m2'lik taşınmazın;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02587583