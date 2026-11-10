Sayıştay skandalı ortaya çıkardı! İBB iştirakinde 41 milyon TL’lik kayıp!

Yeni Şafak muhabiri Vefa Yürekli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB'deki vurgunu gözler önüne serdi.

Yürekli'nin paylaşımı şöyle:

İBB iştiraklerinin 2025 yılı Sayıştay raporlarında sayısız skandal bulgu var. Hayıflanarak incelemeyi sürdürüyoruz.

İstanbul İmar AŞ'nin İBB ve KİPTAŞ ile yürüttüğü, Beşiktaş Rumelihisarı'ndaki gayrimenkul projesinin tasfiye sürecinde yaşanan olaya bakalım.

▪️ 931 MİLYON LİRA ÖDEDİLER: İBB iştiraki İmar AŞ, 2018 yılında projeden 206 bağımsız bölüm almak için İBB'ye 931 milyon 676 bin lira ödedi. Ancak imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine proje hayata geçirilemedi ve 2021 yılında sözleşmenin feshedilmesine karar verildi.

▪️ DEĞERLEME RAPORUNU ESAS ALMADILAR: SPK lisanslı bağımsız değerleme şirketi projenin güncel değerini 3 milyar 392 milyon lira olarak belirledi. Ancak İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin oluşturduğu komisyon, bu rakamı 3 milyar 275 milyon liraya düşürdü.

▪️ 41,3 MİLYON LİRALIK GELİR KAYBI: Bağımsız değerleme esas alınsaydı İmar AŞ'ye 1 milyar 188 milyon lira iade edilmesi gerekiyordu. İBB'nin belirlediği tutar üzerinden ise 1 milyar 147 milyon lirada anlaşıldı. Sayıştay, bu hesaplama nedeniyle kamu şirketinin 41 milyon 274 bin 635 lira gelirden mahrum kaldığını tespit etti.

▪️ 90,5 MİLYON LİRAYI GEÇ ÖDEDİLER, GECİKME BEDELİ TALEP EDİLMEDİ

Üstelik İBB'nin sözleşmede belirlenen sürede ödemesi gereken 90 milyon 562 bin liralık bölüm de gecikmeli tahsil edildi. Buna rağmen İmar AŞ, geciken alacağına tek kuruş faiz işletmedi.

▪️ SAYIŞTAY SAVUNMAYI KABUL ETMEDİ: Şirket yönetimi, projenin iptal sürecindeki belirsizlikleri gerekçe göstererek yapılan hesaplaşmayı savundu.

❌Sayıştay ise şirketin kendi değerleme çalışmasını yapmadan İBB'nin belirlediği düşük bedeli kabul ettiğini ve mali menfaatlerini koruyamadığını vurguladı.

İBB'nin bir iştiraki, başka bir İBB kuruluşuyla hesaplaşırken 41,3 milyon liralık gelirden mahrum kaldı; 90,5 milyon liralık gecikmiş alacağı için de faiz istemedi.