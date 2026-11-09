Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumundan bahsederek serbest bırakılmayı talep etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumundan bahsederek serbest bırakılmayı talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesindeki ailevi durumuna ilişkin sözleri dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya, savunmasının sonunda çocuklarının durumunu anlatarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.
İki çocuğu bulunduğunu belirten Kaya, çocuklarından birinin kısa süre önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi. Küçük bir kızının da olduğunu dile getiren eski bakan, ailevi durumunun dikkate alınmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:
"Benim 2 çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur, küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim."
Kaya, hakimlikteki savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu. Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddialarını da reddeden Kaya, borsa yatırımlarına ilişkin işlemlerini anlattı.
Ancak hakimlik, dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve Tera Grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmetti. Delillerin henüz tamamının toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23