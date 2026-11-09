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Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti

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Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumundan bahsederek serbest bırakılmayı talep etti.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlik ifadesindeki ailevi durumuna ilişkin sözleri dikkat çekti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya, savunmasının sonunda çocuklarının durumunu anlatarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti

İki çocuğu bulunduğunu belirten Kaya, çocuklarından birinin kısa süre önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi. Küçük bir kızının da olduğunu dile getiren eski bakan, ailevi durumunun dikkate alınmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti

"Benim 2 çocuğum vardır. Biri yakın tarihte açık kalp ameliyatı olmuştur, küçük bir kızım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim."

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti

Kaya, hakimlikteki savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu. Tera Grubu yöneticileriyle yoğun görüşmeler yaptığı iddialarını da reddeden Kaya, borsa yatırımlarına ilişkin işlemlerini anlattı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunun sağlık durumuyla ilgili 'yakın zamanda oldu' dedi: Mahkemeden bunu talep etti

Ancak hakimlik, dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve Tera Grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmetti. Delillerin henüz tamamının toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Yahu içeride 80 yaşlarında kanser hastalarını çıkarmayıp içeride ölenleri unutmadık,hem çocuğun hasta çocuğunu düşünen milleti soymazdı,bırakın bu ayakları çocukları hasta olan suçlular ceza almaz diye bir maddemi var,dışarıya salsınlar milletin gözüne baka baka paaranın faizini çatır çatır yiyin öylemi Kapalı yerde siyah gözlük takarak ne kadar kibir abidesi olduğunuzu çok güzel sergilediniz.
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