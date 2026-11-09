İmamoğlu ile bağlantısı vardı’ MİT casus olduğunu onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı siyasal casusluk davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, davanın sanıklarından Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat bağlantılarına ilişkin tespitlerini İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İMAMOĞLU'NUN DA SANIK OLDUĞU DAVADA 14 SAYFALIK MİT YAZISI

Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın sanık olduğu davaya bakan mahkeme, 14 Mayıs'ta MİT'e yazı göndererek Hüseyin Gün'ün casusluk faaliyetlerine ilişkin rapor veya tespit bulunup bulunmadığını sordu.

MİT'in mahkemeye gönderdiği 14 sayfalık cevapta, Hüseyin Gün'ün yabancı istihbarat çevreleriyle ilişkileri ve Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler yer aldı.

MI6, CIA VE MOSSAD BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

MİT'in yazısında Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbarat servisi MI6, ABD istihbarat teşkilatı CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'da geçmişte görev yapmış isimlerle irtibatlı olduğu bildirildi.

Bu isimler arasında eski MI6 mensupları Mark John Spurgeon Allen ve David John Charters, eski CIA mensubu Brian Scott ile MOSSAD'ın eski Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Meidan'ın da bulunduğu aktarıldı.

“SİYASAL SÜREÇLERİ MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK FAALİYETLER İÇERİSİNDE”

MİT, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerini, telefon rehberindeki bağlantılarını ve hazırladığı belgeleri inceleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dijital materyalleri, telefon rehberindeki şahıslar, yabancı istihbarat mensuplarıyla olan bağları ve hazırladığı istihbari nitelikteki dokümanlar bir bütün olarak incelendiğinde, Hüseyin Gün’ün basit bir ticari aktörün ötesinde, istihbarat metodolojilerine hakim profil çizdiği ve devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilmektedir.”

TİCARİ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN İRTİBAT AĞI İDDİASI

MİT'in değerlendirmesinde Gün'ün, PiiQ Media gibi şirketler üzerinden Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla sistematik bağlantılar kurmaya çalıştığı belirtildi.

Gün'ün kriptolu haberleşme uygulaması Wickr'ı kullanması, kodlu ve şifreli ifadelerle iletişim kurması da istihbarat yöntemlerine hâkim olduğuna ilişkin tespitler arasında gösterildi.

“İDDİANAMEDEKİ TESPİTLER BULGULARIMIZLA UYUMLU”

MİT, mahkemeye gönderdiği yazının sonuç bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda, iddianame ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler ile Hüseyin Gün'ün irtibatları birlikte ele alındığında, iddianamede yer alan tespitlerin ve bu tespitlere yönelik değerlendirmelerin yukarıda yer alan teşkilatımız bulgularıyla uyumlu olduğu mütalaa edilmektedir.”

MİT'in yazısı, İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu siyasal casusluk davasının dosyasına girerken, Hüseyin Gün hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama devam ediyor. Söz konusu tespitler henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı niteliği taşımıyor.