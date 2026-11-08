  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB'den dosta güven, düşmana korku veren paylaşım! ‘Gökte çelik kanatlar, yerde çelik irade’ Nefes kesen maçta gülen taraf Aslan oldu Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia! Katliamın arkasından çıkan isim şaşırttı: O da cezaevinde! 12 bin liralık ölüm tuzağı Efkan Ala’dan fon göndermesi: Emanete ihanet eden Ak Parti’de barınamaz ABD Irak’a baskı yapıyor! Sınır kapılarını kapatın! Gaffar Yakınca'dan siyasete sert eleştiri: Gözlük, şaplak, bornoz ve gömlek! Eski zihniyetli Yeni Parti’de deprem: Tekirdağ Belediye Başkanı istifa etti Murat Kurum'dan COP31 açıklaması: 45 bin başvuru aldık Uyan da balığa gidelim Özel… İddialardan bir hafta sonra zoraki dava!
Dünya İki dev yırtık tespit edildi! İran’ın altında milyonlarca yıldır ilerliyor
Dünya

İki dev yırtık tespit edildi! İran’ın altında milyonlarca yıldır ilerliyor

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İki dev yırtık tespit edildi! İran’ın altında milyonlarca yıldır ilerliyor

Güneydoğu İran’ın altında uzanan Arap Levhası’nda iki büyük yırtık belirlendi. Milyonlarca yıldır ilerleyen bu kırılmaların gelecekte birleşebileceği, oluşan boşluklara ise sıcak magmanın sızmaya başladığı bildirildi.

Dünya’nın yüzeyini oluşturan tektonik levhalar insan ömrüyle kıyaslandığında son derece yavaş hareket etse de milyonlarca yıl içinde kıtaları ve dağları değiştirecek kadar büyük sonuçlar yaratabiliyor. Yeni bir araştırmada, İran’ın güneydoğusundaki Arap Levhası’nın derinliklerinde farklı yönlerde ilerleyen iki büyük yırtık ortaya çıkarıldı.

 

İki farklı yırtık aynı bölgede bulundu

Araştırmada 69 sismik gözlem istasyonundan alınan veriler incelendi. Mart 2017 ile Eylül 2018 arasındaki deprem dalgaları sayesinde yerin yüzlerce kilometre altındaki yapı haritalandırıldı.

 

Veriler, bölgede biri yatay, diğeri daha yüzeye yakın ve dikey olmak üzere iki ayrı yırtığın bulunduğunu gösterdi. Büyük yırtıklardan biri Zagros çarpışma kuşağı ile Makran dalma-batma bölgesinin birleştiği noktada yer aldı. İkinci ve daha küçük yırtık ise Makran Çukuru yakınlarında tespit edildi.

 

Farklı kaya yapıları levhayı parçalıyor

Yırtıkların oluşmasında Arap Levhası’nın farklı kaya türlerinden meydana gelmesi önemli rol oynadı. Levhanın eski bir okyanusa ait bölümü daha ağır ve ince bazalt kayalarından oluşuyor. Bu bölüm komşu levhanın altına doğru ilerleyebiliyor. Kıtasal bölüm ise daha kalın ancak daha hafif kayaçlardan oluşuyor. Bu yapı yerin derinliklerine kolayca batmak yerine karşılaştığı dirençle birlikte dağların yükselmesine neden oluyor. İki farklı yapının aynı levha üzerinde hareket etmesi, büyük kırılmaların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

 

Yüzlerce kilometre derinliğe ulaştı

Araştırmaya göre okyanusal bölüm Makran bölgesinde en az 450 kilometre derinliğe kadar indi. Zagros tarafındaki kıtasal bölümün ise yaklaşık 300 kilometreden daha derine ulaşmadığı belirlendi. Bu fark, levhanın bazı bölümlerinin kopmasına ve parçalanmasına neden oldu.

 

İki yırtık sonunda birleşebilir

Bilgisayar modelleri, her iki yırtığın da birkaç milyon yıldır ilerlediğini gösterdi. Ayrı noktalarda başlayan kırılmaların zamanla birbirine yaklaşarak tek bir büyük yapıya dönüşebileceği hesaplandı. Bilim insanları, arada kalan okyanusal ve kıtasal sınırın giderek ortadan kalkmasının bu birleşmeyi hızlandırabileceğini belirtti.

 

Magma boşlukları doldurmaya başladı 

Yırtıkların gelecekte bölgedeki volkanik faaliyetleri nasıl etkileyeceği ise henüz kesin değil. Ancak araştırmada, kırılmaların oluşturduğu bazı boşluklara sıcak magmanın dolmaya başladığına ilişkin işaretler bulundu. Çalışma, Dünya’nın derinliklerinde kıtaların çarpışması ve eski okyanus tabanlarının ortadan kalkması sırasında neler yaşandığını göstermesi açısından dikkat çekti. Araştırma Nature Geoscience dergisinde yayımlandı.

238 ışık yılı öteden gizemli sinyal! Bilim insanları kaynağını çözmeye çalışıyor
238 ışık yılı öteden gizemli sinyal! Bilim insanları kaynağını çözmeye çalışıyor

Dünya

238 ışık yılı öteden gizemli sinyal! Bilim insanları kaynağını çözmeye çalışıyor

Kim bıraktı, nerede buldu bilinmiyor! 2 bin yıllık savaşçı eşyaları gizemli şekilde müzeye geldi
Kim bıraktı, nerede buldu bilinmiyor! 2 bin yıllık savaşçı eşyaları gizemli şekilde müzeye geldi

Dünya

Kim bıraktı, nerede buldu bilinmiyor! 2 bin yıllık savaşçı eşyaları gizemli şekilde müzeye geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23