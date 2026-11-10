Rubio’dan katil siyonistlere şok! Para kapısını kapattı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paris’teki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Washington ile Tel Aviv arasında yürütülen savunma görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’le ilişkilerde doğrudan silah satışına dayalı bir model öngördüğünü belirten Rubio, “Bizden silah alabilir ama artık finansman sağlamamız gerekmiyor” dedi. Rubio, bu önerinin İsrail tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

İKİ ÜLKE MUTABAKAT ZAPTI ÜZERİNDE GÖRÜŞÜYOR

Rubio, ABD ile İsrail’in bir mutabakat zaptı üzerinde müzakereleri sürdürdüğünü bildirdi. İsrail’in de silah ürettiğini hatırlatan Rubio, iki ülkenin bazı kalemlerde ortak üretime gidebileceğini ifade etti.

RUBIO’DAN HEGSETH’E DESTEK

Rubio’ya, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım seçimlerindeki yenilgisinin ardından İran savaşına verdiği destekle yeniden gündeme gelen Savunma Bakanı Pete Hegseth’in görevden alınabileceği iddiası da soruldu. Rubio, Hegseth’in arkasında durduğunu ve “çok iyi iş çıkardığını” düşündüğünü söyledi.

YAPAY ZEKÂNIN GÜVENLİK VE İSTİHDAM RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Rubio, yapay zekânın biyolojik ve kimyasal silah geliştirmek, altyapıya yönelik siber saldırılar düzenlemek veya şiddet eylemleri planlamak için kullanılabileceğine dikkat çekti. Teknolojinin ekonomik faydalar sağlayacağını belirten Rubio, bazı sektörlerde iş kayıplarına yol açabileceğini de söyledi.

Küresel kurumların gündemindeki düzenlemelerin yapay zekânın gelişimini yavaşlatabileceğini savunan Rubio, bu yaklaşımı doğru bulmadığını ifade etti.