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Gündem 16 işçi vefat etmişti! HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran hakkında ortaya çıkan şok gerçek
Gündem

16 işçi vefat etmişti! HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran hakkında ortaya çıkan şok gerçek

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16 işçi vefat etmişti! HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran hakkında ortaya çıkan şok gerçek

16 işçinin vefat ettiği facianın meydana geldiği HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran’ın yıllar önce hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Faciada şu ana kadar 16 işçi can verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Faciayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tesiste incelemelerine devam ediyor.

 

HABAŞ'IN PATRONUNA 4 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Patlamanın ardından şirket yönetimine dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın, 2017 yılında Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü LPG tankeri patlaması davasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde asli kusurlu bulunarak 4 yıl 10 ay 10 gün hapis ve meslekten men cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com

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