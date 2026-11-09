Kayseri’de kentsel dönüşüm çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor! 450 milyonluk Alsancak projesi için tarih verildi

Projeye desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Tabi bu kentsel dönüşümleri yaparken mevzuat gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın kentsel dönüşüm biriminin özellikle bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı değerli bakanımıza ve kıymetli ekibine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Dayanışma içerisinde bu çalışmalarınızı sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu. Büyükkılıç, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşlara destek olma gayretlerinin altını çizerek, şunları söyledi: "Süreci yöneten, ihaleleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. Hak sahipleri ile de muhatap olan yine Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. Yasal olarak kira desteği ya da proje desteği gibi kazanımlardan yararlanma yönünde de çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle vatandaşımızın yükünü hafifletme, onlara maliyeti düşürme yönünde de çaba gösteriyoruz. Biz şunu gördük biz bir adım atınca vatandaşımız bize en az iki adım atıyor. Güvendiği için bir an evvel dairelerimi yapsın, bana teslim etsin anlayışı içerisinde bizlerle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yapmamıza destek oluyor. Bu düşüncede de gönül insanları, Alsancak semtimizin güzel insanlarının her birbirine teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamızı bir kez daha tebrik ediyorum."