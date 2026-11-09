Kayseri’de kentsel dönüşüm çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor! 450 milyonluk Alsancak projesi için tarih verildi

Projenin mevcut durumu, inşaat süreci ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, değerlendirmelerde bulunarak, mahalle sakinleri ile sohbet etti. İncelemelerinin ardından çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Argıncık bölgemizin Alsancak semtindeyiz. İnşallah Alsancak‘ın ismine yakışır bir Semt oluşturma yönünde çalışmalarımızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak devam ettiriyoruz" dedi. Büyükkılıç, projenin 2027 yılı ilkbahar sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade ederek, "150’ye bağımsız bölümden oluşan iki blokumuz yüzde 70’ler seviyesine geldi. Tamamlanma aşamasına doğru ilerliyor. İnşallah 2027 yılı itibari ile ilkbaharın sonuna doğru, buranın tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini umuyoruz" diye konuştu. İlk etap çalışmalarının ardından ikinci etap için çalışmaların başlayacağını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Bu süreçten sonra da ikinci etabı başlatmak suretiyle, 150 bağımsız bölümden sonra, 220’nin üzerinde yine bağımsız bölümü içeren, üç bloktan oluşan arsa temizlendi, hak sahipleriyle anlaşmalar yapıldı, protokolün imzalandı. Onu da 15 gün içerisinde ihaleye çıkmak suretiyle yapımını başlatacağız. Onu da en kısa zamanda inşallah hak sahiplerine teslim edecek şekilde süreyi verip daha sonraki diğer etaplarla Alsancak bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, hizmet amaçlı bir anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürüleceğini belirterek, "Asıl Argıncık semtimizin ana caddesinde yapacağımız çalışma hepsinden daha önemli. O caddenin hem yenilenmesi hem dönüşüme hazırlanması düşüncesinde de çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Anlaşma boyutları devam ediyor. İnşallah orayı da yine hiçbir hak sahibini mağdur etmeden, hizmet amaçlı gerekli çalışmalarımızı sürdürerek kentsel dönüşümlerimizi başlatacağız" dedi.