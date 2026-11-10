Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: “Böylesinin eşi benzeri yok” diyerek tüm dünyaya duyurdular
Katar Şura Meclisi Üyesi ve Eş-Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cabir el-Haremi, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin geleneksel diplomatik kalıpları tamamen aştığını ifade ederek bu çapta bir dayanışmanın dünyada eşinin benzerinin olmadığını vurguladı. ABD-İran geriliminin ardından bölgede yeni iş birlikleri ve ittifakların kapıda olduğuna dikkat çeken Haremi, Mekke İttifakı ve Doha'da imzalanan "Bedir" anlaşması gibi kritik hamlelerde Türkiye'nin başat bir rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.