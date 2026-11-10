Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: “Böylesinin eşi benzeri yok” diyerek tüm dünyaya duyurdular

Katar Şura Meclisi Üyesi ve Katar merkezli Eş-Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cabir el-Haremi, Türkiye-Katar ilişkilerine de değinerek, Türkiye'nin bölgenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bölge ülkeleriyle köklü tarihi bağlara sahip bulunduğunu vurguladı. Bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlerin yalnızca Arap ülkelerini ilgilendirmediğini anlatan Haremi, Türkiye'nin de aynı coğrafyanın bir parçası olarak bu sınamalarla yüz yüze olduğunu dile getirdi. Haremi, Ankara'nın bölge ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerde Doha ile ortaklığın öne çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye ile Katar arasında örnek bir ilişki var. Bu bağlar, geleneksel diplomatik kalıpları dahi aştı. İki ülke bölgesel meselelere aynı pencereden bakar hale geldi. Hem ikili düzeyde hem de bölgesel ve uluslararası platformlarda yakın işbirliği yürütüyorlar. Böylesi bir dayanışmanın bölgede benzeri yok."