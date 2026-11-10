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Dünya
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Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: "Böylesinin eşi benzeri yok" diyerek tüm dünyaya duyurdular

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Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: “Böylesinin eşi benzeri yok” diyerek tüm dünyaya duyurdular

Katar Şura Meclisi Üyesi ve Eş-Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cabir el-Haremi, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin geleneksel diplomatik kalıpları tamamen aştığını ifade ederek bu çapta bir dayanışmanın dünyada eşinin benzerinin olmadığını vurguladı. ABD-İran geriliminin ardından bölgede yeni iş birlikleri ve ittifakların kapıda olduğuna dikkat çeken Haremi, Mekke İttifakı ve Doha'da imzalanan "Bedir" anlaşması gibi kritik hamlelerde Türkiye'nin başat bir rol oynamaya devam edeceğini ifade etti.

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Foto - Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: "Böylesinin eşi benzeri yok" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Katar Şura Meclisi Üyesi ve Katar merkezli Eş-Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cabir el-Haremi, Türkiye-Katar ilişkilerine de değinerek, Türkiye'nin bölgenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bölge ülkeleriyle köklü tarihi bağlara sahip bulunduğunu vurguladı. Bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlerin yalnızca Arap ülkelerini ilgilendirmediğini anlatan Haremi, Türkiye'nin de aynı coğrafyanın bir parçası olarak bu sınamalarla yüz yüze olduğunu dile getirdi. Haremi, Ankara'nın bölge ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerde Doha ile ortaklığın öne çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye ile Katar arasında örnek bir ilişki var. Bu bağlar, geleneksel diplomatik kalıpları dahi aştı. İki ülke bölgesel meselelere aynı pencereden bakar hale geldi. Hem ikili düzeyde hem de bölgesel ve uluslararası platformlarda yakın işbirliği yürütüyorlar. Böylesi bir dayanışmanın bölgede benzeri yok."

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Foto - Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: "Böylesinin eşi benzeri yok" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Türkiye'nin dış politika vizyonunun bölgedeki konumunu güçlendirdiğini de kaydeden Haremi, "Türkiye’nin akılcı politikaları ile Arap ve İslam dünyasının meselelerine verdiği destek sayesinde bölgedeki rolüne duyulan güven giderek artıyor." dedi. Haremi, Filistin meselesini Arap ve İslam dünyasının merkezi meselesi olarak tanımlayarak; Ankara'nın Filistin'e sunduğu desteğin, bölgesel ortaklıkların pekişmesine katkı sağlayan en temel unsurlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

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Foto - Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: "Böylesinin eşi benzeri yok" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Bölgesel işbirliği girişimlerine de değinen Haremi, Katar'ın Mekke İttifakı ile Arap ve İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirecek tüm adımları desteklediğini söyledi. Haremi, başkent Doha'da Katar, Türkiye, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan "Bedir" anlaşmasını da bu işbirliğinin somut örneklerinden biri olarak gösterdi. Bu tür girişimlerin daha geniş katılıma açık olduğunu dile getiren Haremi, "Bu çember genişleyebilir. Başka ülkeler de bir araya gelerek bu Mekke İttifakı'na veya benzer anlaşmalara katılabilir." ifadelerini kullandı.

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Foto - Katar’dan çok konuşulacak Türkiye mesajı: "Böylesinin eşi benzeri yok" diyerek tüm dünyaya duyurdular

Haremi, bölgedeki savaşların ülkeleri mevcut ortaklıklarını ve güvenlik politikalarını yeniden değerlendirmeye yönelteceğini öngörerek, şöyle dedi: "Bu savaşın ardından birçok konu yeniden gözden geçirilecek. Mevcut ittifaklar ve farklı ülkelerle yapılan anlaşmalar da dahil olmak üzere pek çok alandaki işbirliği tekrar değerlendirilecek. Yeni ittifakların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Türkiye’deki kardeşlerimizin bu anlaşmaların ve ittifakların kurulmasında önemli bir rolü olacak."

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